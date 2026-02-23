Deze Brabanders worden vandaag beëdigd tot minister of staatssecretaris

Vandaag wordt in Den Haag het kabinet-Jetten beëdigd. Met Udenaar Rob Jetten als boegbeeld heeft het kabinet al een Brabants tintje, maar hij is lang niet de enige met Brabantse roots. Maar liefst acht bewindslieden komen uit Brabant, hieronder zie je een overzicht.

Sandra Palmen uit Cuijk (partijloos en voorheen NSC) blijft staatssecretaris Herstel en Toeslagen. De drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben afgesproken dat de afhandeling van het toeslagenschandaal niet mag worden vertraagd door een wisseling van bewindspersoon. Om die reden wordt Palmen in dit nieuwe kabinet niet vervangen. Volgens dat akkoord is het de bedoeling dat zij aanblijft zolang de afhandeling van het toeslagenschandaal nog loopt.

Sandra Palmen blijft als partijloze staatssecretaris (foto: ANP).

Tom Berendsen was tot nu de voorman van het CDA in het Europees Parlement, maar keert terug naar Nederland om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Berendsen komt uit Breda en is sinds 2019 in het Europarlementariër. Bij de verkiezingen in 2024 was hij lijsttrekker voor het CDA.

Tom Berendsen was Europarlementariër voor het CDA (archieffoto: Omroep Brabant)

D66 haalt een militair gezaghebber naar Den Haag voor een dossier dat misschien ook wel een luitenant-generaal nodig heeft. Elanor Boekholt-O'Sullivan uit Breda was tot nu luchtmachtofficier, de eerste vrouw die het tot driesterren-generaal heeft geschopt. Elanor O'Sullivan werd op 23 februari 1976 geboren in de Ierse stad Cork. Ze heeft een Nederlandse moeder en Ierse vader. Uiteindelijk verhuisden ze naar Nederland. Ze was onder meer commandant van de vliegbasis in Eindhoven, commandant van het Defensie Cyber Commando en plaatsvervangend commandant Luchtstrijdkrachten.

Elanor Boekholt-O'Sullivan wordt minister van Volkshuisvesting (foto: Rias Immink/ANP).

Oud-informateur Rianne Letschert (D66) uit Stiphout wordt de minister van Onderwijs, cultuur en wetenschap. Letschert was tot nu bestuursvoorzitter van de Universiteit Maastricht. Ze studeerde onder meer aan de Universiteit van Tilburg en was er ook hoogleraar.

D66 wil Rianne Letschert minister (foto: ANP).

Sjoerd Sjoerdsma, geboren in Eindhoven, wordt minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij zat eerder tien jaar voor D66 in de Tweede Kamer en stond toen bekend als een uitgesproken Kamerlid. Sjoerdsma werd in 2021 nog op een Chinese sanctielijst gezet. Dat was een reactie op EU-maatregelen tegen China die waren genomen vanwege mensenrechtenschendingen van de Oeigoerse minderheid.

Sjoerd Sjoerdsma, geboren in Eindhoven, wordt minister van Buitenlandse Handel (foto: ANP).

Daarnaast keert Thierry Aartsen (VVD) terug in het nieuwe kabinet. Hij was in kabinet-Schoof staatssecretaris van Openbaar Vervoer en Milieu. De Bredanaar wordt minister van Werk en Participatie. Aartsen was eerder Kamerlid en daarvoor lijsttrekker voor de VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen in Breda. Aartsen kwam eerder onder vuur te liggen om verschillende tweets die hij tussen 2009 en 2016 verstuurde. "Gvd! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief!", twitterde Aartsen in 2009 toen hij vertraging had. Hij bood later excuses aan. Van een berichtje over een omstreden carnavalslied over Sylvana Simons heeft hij geen spijt. "Een heerlijk Avondje NAC: zwarte piet in NAC-shirts op het veld en OW Sylvana van Rob van Daal door de speakers. #humor", twitterde Aartsen in 2016.

Thierry Aartsen (VVD)