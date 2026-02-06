Wilde achtervolging eindigt met crash: inzittenden stalen katalysator

De auto die crashte net over de grens bij Hazeldonk na een lange achtervolging begon in Amstelveen na de diefstal van een katalysator. Dat meldt de politie. De vlucht ging via Utrecht, Rotterdam en Breda richting Hazeldonk en België. De snelheden liepen op tot 230 kilometer per uur. Bij Hazeldonk belandde de auto in een greppel en kwam tegen de vangrail tot stilstand.

Tijdens de achtervolging werden twee politiehelikopters ingezet. Onderweg ramde de auto in Utrecht een paar andere auto's. Ondanks de inzet van de politie lukte het lange tijd niet om de verdachten tot stoppen te dwingen.

Op de John Lijsenstraat in het Belgische Meer ging het mis. De auto crashte op een vangrail. Naast Nederlandse politie kwamen ook Belgische agenten en een ambulance ter plaatse.

Beide inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze zijn daar aangehouden.

Tegen de verdachten is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd, zodat de afhandeling van de zaak over de grens kan worden geregeld zodat ze in Nederland berecht kunnen worden.

De politie wil niets zeggen over de leeftijden en woonplaatsen van de verdachten.