Dit zijn de elf Kies je Kraker-finalisten: stem nu op jouw favoriete nummer
De elf carnavalsnummers die doorgaan naar de finale van Kies je Kraker zijn bekend. Vrijdag om 17.11 uur werden de finalisten bekendgemaakt in het Omroep Brabant-radioprogramma De Piepende Banden Show. Je hebt nu nog tot donderdagavond om te stemmen op jouw favoriet en de opvolger van 'Dikke Pens' te bepalen.
De nummers zeven tot veertien verschoven in de laatste uren nog regelmatig. Tot het allerlaatste moment bleef het spannend en viel niet te voorspellen wie er bij de laatste elf zouden zitten. Soms scheelde het maar een paar stemmen.
Nu de laatst overgebleven elf liedjes bekend zijn, staan de tellers weer op nul. Heb je al eerder je stem uitgebracht? Dan mag je nu wéér meedoen via de stempagina van Kies je Kraker.
In het Kies je Kraker Journaal vertelt juryvoorzitter Mark Versteden wie er door zijn:
JanseDeCoomp bleef met een paar stemmen verschil net op de twaalfde plek steken met hun carnavalsnummer 'Laat Het Klinken'.
Er zijn nu dus elf nummers over nog kans maken om dé carnavalskraker van 2026 te worden. Alle finalisten beginnen weer op nul en daardoor maken ze ook weer allemaal evenveel kans om Kies je Kraker te winnen.
3 Uurkes Vurraf
De winnaar Kies je Kraker mag uiteindelijk optreden tijdens 3 Uurkes Vurraf. Daar wordt ook de felbegeerde award uitgereikt. Wil je weten welke liedjes er over zijn in de finale? Ga dan naar de stempagina en breng je stem uit!