Dit zijn de elf Kies je Kraker-finalisten: stem nu op jouw favoriete nummer

De elf carnavalsnummers die doorgaan naar de finale van Kies je Kraker zijn bekend. Vrijdag om 17.11 uur werden de finalisten bekendgemaakt in het Omroep Brabant-radioprogramma De Piepende Banden Show. Je hebt nu nog tot donderdagavond om te stemmen op jouw favoriet en de opvolger van 'Dikke Pens' te bepalen.

De nummers zeven tot veertien verschoven in de laatste uren nog regelmatig. Tot het allerlaatste moment bleef het spannend en viel niet te voorspellen wie er bij de laatste elf zouden zitten. Soms scheelde het maar een paar stemmen.

Nu de laatst overgebleven elf liedjes bekend zijn, staan de tellers weer op nul. Heb je al eerder je stem uitgebracht? Dan mag je nu wéér meedoen via de stempagina van Kies je Kraker.