Groep benadeelde TU/e-medewerkers nog groter: al sinds 2010 onderbetaald

De groep medewerkers van het Studentensportcentrum van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) dat jarenlang te weinig salaris heeft ontvangen, blijkt groter dan in eerste instantie gedacht. Vrijdag meldde de universiteit dat ze meer dan honderd mensen gaan compenseren, maar hoe lang het probleem al speelt, bleef onduidelijk. Dat weten we nu wel: de universiteit onderbetaalt het personeel al sinds 2010.

Het gaat om mensen die werkten in het Studentensportcentrum en daar ook op ongebruikelijke tijden werkzaam waren, zoals ’s avonds en in het weekend. Hier kregen ze te weinig voor betaald. Van een groep oproepkrachten was bovendien ook het basissalaris te laag.

Kosten van compensatie: 750.000 euro

De TU/e meldde eerder dat ze mensen die sinds 2020 te weinig betaald hebben gekregen, gaan compenseren. Deze groep, van meer dan honderd mensen, ontvangt het achterstallige salaris alsnog plus een rente. Dit gaat de universiteit in totaal zo’n 750.000 euro kosten. De instelling ontdekte de misstand zelf tijdens een onderzoek in 2025. Omdat de verjaringstermijn voor dit soort zaken vijf jaar is, is besloten iedereen die in de periode 2020 – 2026 op het sportcentrum werkte te compenseren.

Al sinds 2010 wordt personeel onderbetaald

Er is ook een groep die daarvoor benadeeld is. Ook met die groep wil de universiteit een regeling treffen. Maar hoe groot die groep precies is, is niet bekend. Ook sinds wanneer de problemen precies spelen, wordt niet vermeld in het persbericht. Dat laatste is nu wel duidelijk. Uit navraag bij de TU/e blijkt dat de problemen rond uitbetaling spelen al sinds 2010. Dat betekent dat de groep benadeelden veel groter is. Die groep zou volgens een snelle rekensom uit kunnen komen op wel 250 mensen.

'Ruimhartige' compensatie

Dat de universiteit ook deze mensen tegemoet wil komen noemt een woordvoerder ‘ruimhartig’, omdat ze er wettelijk (vanwege de verjaringstermijn) niet toe verplicht zijn. Hoe de compensatie er precies uit gaat zien is nog onduidelijk. Ze willen elk geval individueel gaan bekijken en roepen mensen op die in het verleden werkzaam zijn geweest in het Studentensportcentrum zich te melden. Al met al kan het proces wel maanden gaan duren.

Niet op de website

Het bericht over dit nieuws stond aanvankelijk ‘verstopt’ op de website van de universiteit. In het overzicht van alle nieuwsberichten was het vrijdagochtend niet terug te vinden, alleen als je op bepaalde termen zocht, kon je het bericht lezen. Na vragen van Omroep Brabant verscheen het bericht alsnog op de hoofdpagina. Een woordvoerder wil benadrukken dat dit absoluut niet bewust is gedaan. “We vinden dit heel vervelend, want we willen juist heel transparant zijn met dit nieuws.” Ze wijt de situatie aan ‘de technische werking’ van de website. "Soms duurt het wel uren voordat een bericht in het nieuwsoverzicht verschijnt", geeft ze aan. Medewerkers zijn volgens de TU/e vorige week al ingelicht.