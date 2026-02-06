Lamborghini van miljonair gecrasht, eigenaar maakt meteen een filmpje

Een Lamborghini is vrijdagmiddag op de Backer en Ruebweg in Breda van de weg geraakt. De peperdure sportauto werd bestuurd door vastgoedondernemer Wesley Adema. In een video op Instagram laat hij weten dat in de slip raakte door het natte wegdek. De Bredanaar heeft weinig geluk met zijn Italiaanse sportauto. In 2024 wist hij de Lamborghini maar net uit een brandende schuur te redden.

De Lamborghini Huracán Evo Spyder raakte zwaar beschadigd door de crash. De voorkant is compleet verwoest en ook linker achterwiel staat niet recht meer. Adema kon zelf zijn auto verlaten en bleef ongedeerd. Op Instagram plaatste Adema na het ongeluk razendsnel een filmpje, waarin hij zegt 'onder de indruk' te zijn is van zijn crash en dat hij 'nog staat te trillen'. In de video is ook de bekende en omstreden Bredase ondernemer Mo Bicep te zien. Adema kocht de auto van de fitnesvlogger. Het filmpje begint met een scène waarin Mo Bicep Adema half uit de sloot omhoog trekt. Tijdens het wachten op de sleepwagen vertellen de twee hoe het heeft kunnen gebeuren. "Ik trek rustig op om hier voorbij te gaan. Hij komt in de slip door de regen, ik raak de vangrail en de lantarenpaal daar en we crashen zo hierin." Adema baalt, maar is blij dat hij ongedeerd is.

Lamborghini pechduivel

Het lijkt erop dat beide mannen weinig geluk met hun Lamborghini's hebben. Mo Bicep leende een andere Lamborghini in 2016 uit aan Dave Roelvink. Die reed de auto vervolgens total loss. Maar geluk bij een ongeluk was dat Mo Bicep nog meer Lamborghini's had. Een van die Italiaanse sportauto's verkocht hij in 2021 aan ondernemer Wesley Adema. Het lijkt of de pechduivel is mee verkocht, want in de zomer van 2024 ging het mis met de Huracán Evo Spyder.

De garage met rieten kap aan Hooijdonkseweg in Breda waar de auto van Adema in stond, vatte vlam. De ondernemer kon zijn bolide maar net redden, al liep die wel wat schade op. In de sloot

De auto is daarna opgelapt, maar zal nu waarschijnlijk langere tijd in de garage staan, als hij niet total loss wordt verklaard. Adema raakte vrijdagmiddag eerst de vangrail met zijn Lamborghini, daarna een lantaarnpaal en de auto kwam tot stilstand in de sloot. Een berger heeft het voertuig later uit de sloot getakeld. De bewuste Lamborghini Huracán Evo Spyder had in 2018 een nieuwwaarde van ruim 343-duizend euro. Het vermogen van de Italiaanse sportauto is 640 pk en daarmee sprintte de cabriolet in betere tijden in 3,1 seconden naar de 100 kilometer per uur. En met een topsnelheid van 325 behoort de auto tot een van de snellere wagens met een open dak. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

