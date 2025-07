Mo Bicep over arrestatie: 'Mannen met bivakmutsen pakten me bij m'n keel'

Twee weken na zijn arrestatie op verdenking van witwassen doet Mohamed Lemhadi, beter bekend als de influencer Mo Bicep uit Breda, een boekje open over de zaak. Hij vertelt over zijn arrestatie en geeft aan niks verkeerd te hebben gedaan: "Er is mij veel onrecht aangedaan, de kans is heel groot dat ze nog wel meer influencers gaan pakken."

Lemhadi doet zijn verhaal op het YouTube-kanaal NandoLeaks van presentator en dj Fernando Halman. Het is de eerste keer dat hij met de media praat. Hij negeert journalisten doorgaans omdat die hem alleen maar naar beneden willen halen, zo geeft hij aan. 'Alsof ik een crimineel ben'

De arrestatie op die maandagochtend ging er volgens Lemhadi hardhandig aan toe, hij zegt het hele gebeuren 'als een droom' te hebben ervaren. Nadat zijn vrouw en kinderen zijn villa hebben verlaten ('Daar heb ik respect voor, dat ze gewacht hebben') slaat het arrestatieteam toe. Lemhadi stapte net in de auto en wilde iets op Snapchat plaatsen, zo vertelt hij. "Opeens hoor ik van alle kanten: Handen aan het stuur! Handen aan het stuur! Uitstappen!" Lemhadi vertelt hoe hij door mannen met bivakmutsen bij zijn keel werd gegrepen. "Alsof ik een of andere crimineel ben, of zo".

Acht uur verhoord

Vervolgens is hij naar eigen zeggen acht uur achter elkaar verhoord, en de dag erna weer. "Ik kreeg heel veel vragen, ook over zaken die drie, vier of vijf jaar geleden speelden." Hij ontkent echter ook maar iets verkeerd te hebben gedaan en geeft aan van al zijn aankopen bonnetjes te hebben. Van witwassen is volgens hem dus geen sprake. "Ik kan alles uitleggen." "Ook de designerspullen die meegenomen zijn, dat heb ik allemaal gewoon gepind", zegt hij. Naast kostbare designerspullen is er een auto meegenomen en is er beslag gelegd op zijn huis. "Er wordt mij echt onrecht aangedaan. En ik weet, de gevangenis zit vol met dat soort mensen, maar ik heb echt niks gedaan." 'I don't give a fuck about you!'

Voor de berichtgeving in de media heeft Lemhadi weinig goede woorden over. "Ik zal die journalisten nooit aandacht geven, I don't give a fuck about you!", zegt hij. Hij noemt het verhaal over het wissen van alle sporen van de winkel die hij enkele maanden in Denemarken runde 'totale onzin': de winkel liep gewoon niet. Over het bericht dat zijn twee Lamborghini's vlak voor zijn arrestatie geëxporteerd zijn naar het buitenland, hetgeen blijkt uit gegevens van de Dienst Wegverkeer (RDW): "Die auto's heb ik verkocht, maar die zijn niet in het buitenland, hoor."