Ooggetuigen zien buurman slachtoffer van crash redden: ‘Het is mijn held’

Inwoners van de Marconilaan in Eindhoven werden vrijdagnacht wakker van een harde ontploffing. Een auto crashte in de straat en ging in vlammen op. Omwonenden zagen hoe hun buurman geen moment twijfelde en de bestuurder uit het brandende wrak redde. “Die gast is ongelooflijk. Hij is mijn held”, zegt Yvonne Bakker over de reddingsscène.

'Steekvlam' “Ik hoorde wat knallen, toen ik ging kijken zag ik een steekvlam”, herinnert Wim. Hij wijst van het begin van de laan tot waar de auto tot stilstand kwam. “Het ding stond helemaal in brand.”

Iets uit een actiefilm. Zo klinken de beschrijvingen van buurtbewoner Wim van Doremalen van de crash in de Marconilaan. Daar verloor een bestuurder vrijdagnacht de macht over het stuur. De auto ramde een lichtmast op de verhoogde middenberm en crashte op de andere weghelft, waar de auto in vlammen opging.

De schade aan de auto was enorm. Brokstukken van de auto belandden in de wijde omgeving. Een velg met remschijf en een deel van de ophanging eindigden bijna honderd meter verderop op een ventweg en beschadigden daar twee geparkeerde auto’s. De rest van de weg lag vol stukken deur, delen van de koplampen en glas.

De knallen en het helverlichte tafereel van het autowrak wekt meer bewoners. Zo ook Yvonne Bakker, die de ravage bekijkt vanachter haar keukenraam. “Toen zag ik opeens mijn buurman van twee hoog naar het wrak toe rennen.” In zijn ene hand heeft hij een telefoon waarmee hij de politie belt, met zijn vrije hand trekt hij de bestuurder uit brandende wrak. “Ik riep nog ‘don’t do it!’, maar hij heeft hem gered.”

Naamloze held

Yvonne spreekt vol lof over haar bovenbuurman, waarvan ze niet weet hoe hij heet. “Het is een Syrische jongen. We groeten elkaar netjes, maar zijn naam weet ik niet.” Haar buurman twijfelde geen moment om de bestuurder te redden, zegt ze vol ontzag. “Er lag veel glas waaraan hij zijn voeten heeft verwondt. Ook heeft hij veel rook ingeademd. Die gast is ongelooflijk. Het is mijn held.”

De reddende engel is net als de bestuurder in het ziekenhuis beland. Hoe het nu met hem gaat, weet Yvonne niet. "Omdat ik geen familie ben, krijg ik geen informatie."

Ook het lot van de bestuurder is onduidelijk. Deze werd met spoed in een ambulance naar het traumacentrum in Tilburg gebracht. Voor het leven van de man zou vrijdagnacht worden gevreesd, maar de politiewoordvoerster kon zaterdag niet vertellen hoe het met hem gaat. Volgens de politie was de bestuurder niet onder invloed.