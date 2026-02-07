Kies je Kraker werd bijna een liedjeswedstrAId: 'Veel nepspul ingestuurd'

Heb je een stem die zo vals is als een kraai? En kun je geen noten lezen? Niks aan de hand. Met één druk op de knop is je carnavalskraker dankzij AI in een mum van tijd klaar. Dat hebben we dit jaar wel gemerkt tijdens Kies je Kraker.

In de algemene voorwaarden staat het keurig vermeld. Je mag geen AI-liedjes insturen. De winnaar van Kies je Kraker moet namelijk in staat zijn om het winnende liedje tijdens 3 Uurkes Vurraf live op het podium te zingen. Juryvoorzitter Mark Versteden: "We hebben die regel dit jaar speciaal toegevoegd omdat we de bui al zagen hangen."

"De zanger van een bepaalde AI-app heeft het heel druk gehad dit jaar"

Er werden tientallen liedjes ingestuurd die met bepaalde AI-apps zijn gemaakt. "Je hoort het bijvoorbeeld aan de zangstem. Die zanger heeft het dit jaar heel druk gehad!", vertelt Mark lachend. Zelf is hij trouwens ook aan het experimenteren geslagen. Om toch nog een dagje weekend te hebben is het Kies je Kraker journaal vandaag met wat AI-hulp gemaakt. Check het hier, inclusief konijnen en danseressen.