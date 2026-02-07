Navigatie overslaan

Loods gesloopt voor carnavalswagen en nieuwe minister: dit gebeurde vandaag

Vandaag om 19:15
De mannen van carnavalsvereniging Goei Geknoei kijken toe hoe de loods in Reek wordt gesloopt (foto: Omroep Brabant).
De mannen van carnavalsvereniging Goei Geknoei kijken toe hoe de loods in Reek wordt gesloopt (foto: Omroep Brabant).

Van een loods die moest worden gesloopt om een praalwagen naar buiten te krijgen tot een Bredanaar die minister wordt: er gebeurde deze zaterdag van alles in onze provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Profielfoto van Marieke Smid
Geschreven door
Marieke Smid

Een carnavalsvereniging in Reek moet een loods slopen om hun te grote praalwagen naar buiten te krijgen. De wagen van vereniging Goei Geknoei past niet meer door de uitgang, waarna besloten werd de gevel te verwijderen. Eigenaar Bert de Bruin blijft opvallend positief, aangezien de loods toch al gesloopt zou worden.

Hier lees je het hele verhaal.

Lees ook

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen uit Breda wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Jetten-I. Ook Heleen Herbert van bouwbedrijf Heijmans wordt genoemd als mogelijke minister. Met Rob Jetten als premier krijgt Brabant weer een sterke vertegenwoordiging in Den Haag.

Lees hier het verhaal.

Lees ook

Wie tijdens carnaval een kater wil voorkomen, kan het beste helemaal geen alcohol drinken volgens experts. Voor wie toch wil drinken zijn er verschillende tips om de kans op een kater te verkleinen, zoals veel water drinken en niet op een lege maag alcohol nuttigen.

Check de tips hier.

Lees ook

Mario vond iets vreemds op een stuk stam in zijn houthok: cocon-achtige bolletjes die vastzaten aan het hout. Boswachter Frans Kapteijns weet waarschijnlijk wel waar het om gaat. Verder beantwoordt Frans ook andere natuurvragen, zoals over geleiachtige bolletjes onder bomen.

Check hier wat Mario precies vond.

Lees ook

In Andel is op het kleine kerkhofje rond de Romboutstoren opeens de grafsteen van de legendarische trompetter Jan Claesen verdwenen. Voormalig CDA-raadslid Ad de Graaf stond vorige week versteld: er lag alleen een hoopje bladeren. Was de eeuwenoude zerk gestolen of een slechte grap?

Lees hier wat er aan de hand was.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.