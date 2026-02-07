Loods gesloopt voor carnavalswagen en nieuwe minister: dit gebeurde vandaag

Van een loods die moest worden gesloopt om een praalwagen naar buiten te krijgen tot een Bredanaar die minister wordt: er gebeurde deze zaterdag van alles in onze provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je gelezen moet hebben.

Een carnavalsvereniging in Reek moet een loods slopen om hun te grote praalwagen naar buiten te krijgen. De wagen van vereniging Goei Geknoei past niet meer door de uitgang, waarna besloten werd de gevel te verwijderen. Eigenaar Bert de Bruin blijft opvallend positief, aangezien de loods toch al gesloopt zou worden.

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen uit Breda wordt de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Jetten-I. Ook Heleen Herbert van bouwbedrijf Heijmans wordt genoemd als mogelijke minister. Met Rob Jetten als premier krijgt Brabant weer een sterke vertegenwoordiging in Den Haag.

Wie tijdens carnaval een kater wil voorkomen, kan het beste helemaal geen alcohol drinken volgens experts. Voor wie toch wil drinken zijn er verschillende tips om de kans op een kater te verkleinen, zoals veel water drinken en niet op een lege maag alcohol nuttigen.

Mario vond iets vreemds op een stuk stam in zijn houthok: cocon-achtige bolletjes die vastzaten aan het hout. Boswachter Frans Kapteijns weet waarschijnlijk wel waar het om gaat. Verder beantwoordt Frans ook andere natuurvragen, zoals over geleiachtige bolletjes onder bomen.

In Andel is op het kleine kerkhofje rond de Romboutstoren opeens de grafsteen van de legendarische trompetter Jan Claesen verdwenen. Voormalig CDA-raadslid Ad de Graaf stond vorige week versteld: er lag alleen een hoopje bladeren. Was de eeuwenoude zerk gestolen of een slechte grap?

