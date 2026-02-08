Vermiste Bart (50) uit Venhorst is terecht

De 50-jarige Bart uit Venhorst, die sinds donderdagochtend werd vermist, is terecht. Dat meldt de politie zondagmiddag. De politie bedankt iedereen voor meedenken en het delen van beelden.

In een poging om de vermiste man te vinden, maakte de politie zaterdag nog met een heli een ronde boven het dorp en de omgeving . Die leverde niets op.

De politie keek wel naar Bart uit, maar startte geen officiële zoektocht. "Daarbij is namelijk een aanknopingspunt of zoekgebied noodzakelijk", legde een woordvoerster zaterdag uit.

Het zoekgebied was daarvoor toen nog te groot. Daarom waren tips over deze vermissing erg belangrijk. Er vond wel een buurtonderzoek plaats en er werd digitaal gezocht naar aanknopingspunten.

Waar de man al die tijd verbleef, is niet bekendgemaakt. De politie zegt ook niets over zijn gezondheidstoestand of hoe ze hem op het spoor kwam.