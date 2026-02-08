Actiegroep laat raadsleden betalen voor toiletbezoek: 'Flinke mismatch'
Een bijzonder protest bij de gemeenteraadsavond in Tilburg: een actiegroep vroeg raadsleden om 50 cent te betalen voordat ze naar het toilet mochten gaan. Een filmpje op TikTok, dat deze week is geplaatst, laat zien hoe verschillende raadsleden verontwaardigd reageren.
Gemeenteraadslid Julian Zieleman (D66) lacht verbaasd wanneer hem de toegang tot het toilet wordt ontzegd door een toiletjuf. "Je moet betalen", zegt de toiletjuf van actiegroep Tilburg over de Zeik. "Echt?", vraagt Zieleman verbaasd. "Als de mensen moeten betalen, dan de raadsleden ook", zegt de toiletjuf met een stalen gezicht.
Kleine bijdrage
Het is het begin van een actie die actiegroep Tilburg over de Zeik zaterdag deelt op TikTok. De groep is opgericht door Cozy Tuk, Emancipatie Expertisecentrum Feniks, de Maag- Lever- Darmstichting, SP Tilburg en Toegankelijk Tilburg. De groep vindt dat er meer openbare wc's in de stad moeten komen.
In het filmpje is te zien hoe actievoerders meerdere gemeenteraadsleden dwingend vragen om een bijdrage te leveren voordat ze hun boodschap kunnen doen. In de video zien we onder meer Julian Zieleman (D66), Perry Janssen (Lijst Smolders), Anne-Miep Vlasveld (PvdD) en Pam Wijnans (PvdD) reageren op de actie.
Toiletpotten op plein neergezet
Vorig jaar protesteerde de groep op het Pieter Vreedeplein door daar toiletpotten neer te zetten. "Na die actie hebben we zo'n duizend handtekeningen aan de wethouder overhandigd", vertelt Erik Schapendonk, een van de kartrekkers van het initiatief.
Na de eerste actie volgden er gesprekken met de gemeente en werd er een onderzoek gedaan om de openbare toiletvoorzieningen in kaart te brengen. Met de uitkomst van dat onderzoek is de actiegroep het niet eens. "De gemeente rekent zich rijker dan deze is, want het waardeloos geregeld in Tilburg", vindt Schapendonk.
Zo stelt hij dat het onderzoek toiletten in supermarkten en restaurants ook meerekent. "Daar kan je vaak niet naar het toilet. In een supermarkt mag je vaak niet en in een restaurant moet je eerst iets betalen."
Als voorbeeld noemt Erik dat je bij openbare toiletten vaak een muntje van 50 cent moet betalen. "Hoeveel mensen hebben dat nou nog op zak?"
De actiegroep besloot de proef op de som te nemen tijdens de raadsvergadering afgelopen maandag. Een uur lang postten ze bij de toiletten. "Bijna niemand had 50 cent bij zich, dus dat bewijst de noodzaak van gratis toiletten nog maar eens", zegt Erik.
Niet betaald, wel gereageerd
Op betaling konden de actievoerders niet rekenen, op stevige reacties wel. "Dan moet je niet bij mij zijn", zegt raadslid Perry Janssen in het filmpje.
"Ik heb niets tegen zo'n actie. Ik vond het alleen misplaatst", nuanceert Janssen deze zondag aan de telefoon. "Je had volgens mij beter bij de wethouders kunnen zitten. Wij als raadsleden zijn hier ook al lang mee bezig. We doen ons best het te veranderen."
Janssen had liever gezien dat de actievoerders een open brief aan de wethouder hadden gestuurd. Actievoerder Schapendonk benadrukt juist dat hij de actie 'goed te verantwoorden' vindt. "Er is gewoon een flinke mismatch tussen wat Tilburgers ervaren en hoe de gemeente het voor zich ziet."
De andere raadsleden uit het filmpje waren zondag niet bereikbaar voor een reactie.