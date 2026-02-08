Actiegroep laat raadsleden betalen voor toiletbezoek: 'Flinke mismatch'

Een bijzonder protest bij de gemeenteraadsavond in Tilburg: een actiegroep vroeg raadsleden om 50 cent te betalen voordat ze naar het toilet mochten gaan. Een filmpje op TikTok, dat deze week is geplaatst, laat zien hoe verschillende raadsleden verontwaardigd reageren.

Gemeenteraadslid Julian Zieleman (D66) lacht verbaasd wanneer hem de toegang tot het toilet wordt ontzegd door een toiletjuf. "Je moet betalen", zegt de toiletjuf van actiegroep Tilburg over de Zeik. "Echt?", vraagt Zieleman verbaasd. "Als de mensen moeten betalen, dan de raadsleden ook", zegt de toiletjuf met een stalen gezicht. Kleine bijdrage

Het is het begin van een actie die actiegroep Tilburg over de Zeik zaterdag deelt op TikTok. De groep is opgericht door Cozy Tuk, Emancipatie Expertisecentrum Feniks, de Maag- Lever- Darmstichting, SP Tilburg en Toegankelijk Tilburg. De groep vindt dat er meer openbare wc's in de stad moeten komen. In het filmpje is te zien hoe actievoerders meerdere gemeenteraadsleden dwingend vragen om een bijdrage te leveren voordat ze hun boodschap kunnen doen. In de video zien we onder meer Julian Zieleman (D66), Perry Janssen (Lijst Smolders), Anne-Miep Vlasveld (PvdD) en Pam Wijnans (PvdD) reageren op de actie. Toiletpotten op plein neergezet

Vorig jaar protesteerde de groep op het Pieter Vreedeplein door daar toiletpotten neer te zetten. "Na die actie hebben we zo'n duizend handtekeningen aan de wethouder overhandigd", vertelt Erik Schapendonk, een van de kartrekkers van het initiatief.

Na de eerste actie volgden er gesprekken met de gemeente en werd er een onderzoek gedaan om de openbare toiletvoorzieningen in kaart te brengen. Met de uitkomst van dat onderzoek is de actiegroep het niet eens. "De gemeente rekent zich rijker dan deze is, want het waardeloos geregeld in Tilburg", vindt Schapendonk.

Erik Schapendonk bij een eerdere actie van actiegroep Tilburg over de Zeik (foto: Omroep Brabant).