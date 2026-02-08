Abdalrahman redt bestuurder van verbrandingsdood bij ongeluk in Eindhoven
Abdalrahman Mohamad (29) kan na zijn reddingsactie nog niet goed lopen. Door het glas in zijn voeten kijkt hij zondag vanaf de bank in zijn huis naar de plek waar vrijdagnacht de heftige crash gebeurde. De man die hij wist te redden op de Marconilaan in Eindhoven ligt, volgens zijn familie, nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Abdalrahman is na een kort verblijf in het ziekenhuis weer thuis. Hij had giftige rook ingeademd en wonden aan zijn voeten.
"Ik kon vrijdagnacht niet goed slapen en lag hier op de bank toen ik plotseling een harde knal hoorde", begint Abdalrahman te vertellen. "Het was alsof er een raket uit de lucht viel. Ik dacht dat Rusland Nederland had gebombardeerd."
Hij twijfelde geen moment om in actie te komen. "Ik pakte mijn telefoon, belde het alarmnummer en rende meteen, zonder schoenen, naar beneden richting de auto. Tien seconden voordat ik aankwam, vloog de auto met een grote ontploffing in brand."
De vlammen kwamen metershoog uit de auto. "De bestuurder hing half uit de brandende auto, via de deur wist ik hem uit de vlammen te trekken", vertelt Abdalrahman.
Buurvrouw Yvonne Bakker zag het allemaal gebeuren, ook hoe haar buurman in actie kwam. Voor haar is Abdalrahman een held. "Er lag veel glas waaraan hij zijn voeten heeft verwond. Ook heeft hij veel rook ingeademd. Die gast is ongelooflijk. Het is mijn held", vertelde Yvonne op de ochtend na het ongeluk tegenover Omroep Brabant.
Abdalrahman raakt zondag geëmotioneerd als hij terugdenkt aan het moment dat hij naar de auto rende. "Ik hoopte heel erg dat er geen kinderen in de auto zouden zitten", vertelt hij met tranen in zijn ogen.
Voordat hij drie jaar geleden naar Nederland vluchtte, heeft hij in Syrië vaker vrouwen en kinderen gered uit de puinhopen van gebombardeerde gebouwen in zijn vaderland. "Jaren geleden ben ik tijdens zo’n reddingsactie door een sluipschutter geraakt in mijn hoofd. De kogel ging via mijn jukbeen mijn hoofd in en kwam er achter bij mijn hoofd weer uit", laat hij vertellend zien.
Abdalrahman gaat niet elke dag als reddende engel door het leven, vertelt hij nuchter. Hij werk parttime als afwasser in het Van der Valk Hotel in Eindhoven. "Veel van het geld dat ik daar verdien, gaat naar mijn moeder en drie zussen die nog in Syrië zijn. Mijn vader is gewond geraakt en kan niet meer werken", vertelt hij. "Ik zou eigenlijk veel meer willen werken in de keuken, maar het liefst in een ziekenhuis, dan kan ik ook mensen helpen."