Abdalrahman redt bestuurder van verbrandingsdood bij ongeluk in Eindhoven

Abdalrahman Mohamad (29) kan na zijn reddingsactie nog niet goed lopen. Door het glas in zijn voeten kijkt hij zondag vanaf de bank in zijn huis naar de plek waar vrijdagnacht de heftige crash gebeurde. De man die hij wist te redden op de Marconilaan in Eindhoven ligt, volgens zijn familie, nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Abdalrahman is na een kort verblijf in het ziekenhuis weer thuis. Hij had giftige rook ingeademd en wonden aan zijn voeten.

"Ik kon vrijdagnacht niet goed slapen en lag hier op de bank toen ik plotseling een harde knal hoorde", begint Abdalrahman te vertellen. "Het was alsof er een raket uit de lucht viel. Ik dacht dat Rusland Nederland had gebombardeerd." Hij twijfelde geen moment om in actie te komen. "Ik pakte mijn telefoon, belde het alarmnummer en rende meteen, zonder schoenen, naar beneden richting de auto. Tien seconden voordat ik aankwam, vloog de auto met een grote ontploffing in brand."

De vlammen kwamen metershoog uit de auto. "De bestuurder hing half uit de brandende auto, via de deur wist ik hem uit de vlammen te trekken", vertelt Abdalrahman. Buurvrouw Yvonne Bakker zag het allemaal gebeuren, ook hoe haar buurman in actie kwam. Voor haar is Abdalrahman een held. "Er lag veel glas waaraan hij zijn voeten heeft verwond. Ook heeft hij veel rook ingeademd. Die gast is ongelooflijk. Het is mijn held", vertelde Yvonne op de ochtend na het ongeluk tegenover Omroep Brabant.

Abdalrahman hield zelf ook nog wat kleerscheuren over aan het ongeluk (privéfoto).