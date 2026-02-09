112-nieuws: Fietsster overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Oss • Jongen gewond bij vechtpartij, slachtoffer aangereden en gestoken

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07:34 Fietsster overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Oss Een fietsster is maandagochtend overleden na een aanrijding op de Ruwaardsingel in Oss. Dat meldt de politie. Lees verder