112-nieuws: Fietsster overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Oss • Jongen gewond bij vechtpartij, slachtoffer aangereden en gestoken

Vandaag om 07:34
In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.
07:34

Fietsster overleden bij aanrijding met vrachtwagen in Oss

Een fietsster is maandagochtend overleden na een aanrijding op de Ruwaardsingel in Oss. Dat meldt de politie. 

05:28

Jongen gewond bij vechtpartij, slachtoffer aangereden en gestoken

Een automobilist is zondagavond ingereden op een jongen in de Quinten Matsyslaan in Eindhoven. Hier zou een flinke vechtpartij met een hoop kabaal aan vooraf zijn gegaan. Buurtbewoners belden 112. 

