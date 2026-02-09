A59 bij knooppunt Hooipolder tot ver in de avond dicht

Het gaat nog tot negen uur vanavond duren voordat de A59 bij knooppunt Hooipolder weer open gaat. Dat meldt Rijkswaterstaat. Op het knooppunt kantelde maandagmorgen een vrachtwagen vol diesel. Het bergen duurt veel langer dan verwacht.

In eerste instantie dacht Rijkswaterstaat om twaalf uur vanmiddag de weg al vrij te hebben. Maar het rechtop zetten van de vrachtwagen en het opruimen van de weg blijkt een stuk ingewikkelder te zijn.

De vrachtwagen kan pas overeind worden gezet als alle diesel uit de tankwagen is gehaald. Ook is het wegdek nog spekglad door het ongeluk.

De chauffeur bleef ongedeerd.

Eerder maandagochtend was er ook al een ongeluk op de A59 bij knooppunt Hooipolder. Ook toen werd de snelweg afgesloten.