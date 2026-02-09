Navigatie overslaan
VIDEO

A59 bij knooppunt Hooipolder tot ver in de avond dicht

Vandaag om 16:26 • Aangepast vandaag om 16:47
Een tankwagen vol diesel zorgt voor lange afsluiting van A59 (foto: Rijkswaterstaat).
Een tankwagen vol diesel zorgt voor lange afsluiting van A59 (foto: Rijkswaterstaat).

Het gaat nog tot negen uur vanavond duren voordat de A59 bij knooppunt Hooipolder weer open gaat. Dat meldt Rijkswaterstaat. Op het knooppunt kantelde maandagmorgen een vrachtwagen vol diesel. Het bergen duurt veel langer dan verwacht.

Profielfoto van Jos Verkuijlen
Geschreven door
Jos Verkuijlen

In eerste instantie dacht Rijkswaterstaat om twaalf uur vanmiddag de weg al vrij te hebben. Maar het rechtop zetten van de vrachtwagen en het opruimen van de weg blijkt een stuk ingewikkelder te zijn.

De vrachtwagen kan pas overeind worden gezet als alle diesel uit de tankwagen is gehaald. Ook is het wegdek nog spekglad door het ongeluk.

De chauffeur bleef ongedeerd. 

Eerder maandagochtend was er  ook al een ongeluk op de A59 bij knooppunt Hooipolder. Ook toen werd de snelweg afgesloten.

onboarding visual

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.