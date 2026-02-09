Sjef Weber aangeslagen nu Nieky Holzken stopt: ‘Aan alles komt een eind’

Nieky Holzken en Sjef Weber stonden meer dan 22 jaar zij aan zij. De 42-jarige Helmondse kickbokser veroverde zeven wereldtitels en vocht meer dan 150 wedstrijden. Na zijn verlies zaterdag in de strijd om de wereldtitel bij het boksen, kondigde Holzken zijn afscheid aan. Voor trainer Weber is het een zware klap.

De mist op maandagochtend illustreerde de stemming van Sjef Weber. Hij voelt zich droevig nadat zijn pupil, die op zijn tiende al kwam boksen bij Weber, besloten had zijn carrière te beëindigen. Holzken stuurde zijn trainer zondag een appje met de tekst: “Ik ga er een punt achter zetten. Ik heb te veel blessures en het is moeilijk om het op te brengen.”

“Ik stuurde even niks terug, want ik was down. Ik wist dat het moment zou komen”, zegt Weber in zijn autosloperij waar verschillende banners van de kickbokser hangen. “Ik zag dat Nieky iets gepost had op Instagram. Daarna vroeg ik aan mijn vrouw of ze mij wilde helpen een mooi stukske te schrijven.”

Op dat moment flitsen de herinneringen die Sjef met Nieky maakte voorbij en schieten de tranen in zijn ogen. “Dat we dit op deze manier moeten afsluiten, dat is vervelend”, doelt Sjef op het verlies van het boksgevecht afgelopen zaterdag tegen de Duitser Besir Ay. “Van die 150 wedstrijden hebben we er zoveel gewonnen, maar die vergeet je. Het verlies blijft bij. Maar ik ben trots op wat hij samen met mij en het team gedaan heeft.”