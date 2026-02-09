Sjef Weber aangeslagen nu Nieky Holzken stopt: ‘Aan alles komt een eind’
Nieky Holzken en Sjef Weber stonden meer dan 22 jaar zij aan zij. De 42-jarige Helmondse kickbokser veroverde zeven wereldtitels en vocht meer dan 150 wedstrijden. Na zijn verlies zaterdag in de strijd om de wereldtitel bij het boksen, kondigde Holzken zijn afscheid aan. Voor trainer Weber is het een zware klap.
De mist op maandagochtend illustreerde de stemming van Sjef Weber. Hij voelt zich droevig nadat zijn pupil, die op zijn tiende al kwam boksen bij Weber, besloten had zijn carrière te beëindigen. Holzken stuurde zijn trainer zondag een appje met de tekst: “Ik ga er een punt achter zetten. Ik heb te veel blessures en het is moeilijk om het op te brengen.”
“Ik stuurde even niks terug, want ik was down. Ik wist dat het moment zou komen”, zegt Weber in zijn autosloperij waar verschillende banners van de kickbokser hangen. “Ik zag dat Nieky iets gepost had op Instagram. Daarna vroeg ik aan mijn vrouw of ze mij wilde helpen een mooi stukske te schrijven.”
Op dat moment flitsen de herinneringen die Sjef met Nieky maakte voorbij en schieten de tranen in zijn ogen. “Dat we dit op deze manier moeten afsluiten, dat is vervelend”, doelt Sjef op het verlies van het boksgevecht afgelopen zaterdag tegen de Duitser Besir Ay. “Van die 150 wedstrijden hebben we er zoveel gewonnen, maar die vergeet je. Het verlies blijft bij. Maar ik ben trots op wat hij samen met mij en het team gedaan heeft.”
Die finale werd gehouden in de VEKA Sporthal in Helmond en dus heeft Holzken zijn laatste wedstrijd gevochten in zijn thuisstad. Toch was er eigenlijk een ander moment gepland om afscheid te nemen. “Als hij deze wedstrijd gewonnen had, was hij honderd procent zeker niet gestopt. Het laatste doel was om onze afscheidswedstrijd in het stadion van Helmond Sport te vechten”, laat Weber weten.
“Het is mijn pupil en ik beschouw hem als mijn zoon.”
Weber en Holzken waren onafscheidelijk. Niet in de laatste plaats omdat ze naast het kickboksen en boksen ook nog eens familie zijn. Weber is de schoonvader van de zevenvoudig wereldkampioen. “Vroeger trainden we drie keer per dag. Onze vrouwen zeiden toen dat wij meer bij elkaar waren dan bij hen. Die band is zo gebleven. Het is mijn pupil en ik beschouw hem als mijn zoon. Daarom sta ik achter zijn beslissing.”
Weber noemt de overstap van Glory naar ONE een van de hoogtepunten uit zijn trainerscarrière. “Bij Glory verloren we drie wedstrijden achter elkaar. Daarna kregen we een nieuw contract bij ONE. De eerste wedstrijd voor hen slaat Nieky zijn tegenstander knock-out met een opstoot. Daar zat frustratie in van drie verliespartijen en dan begin je een nieuw contract door met een knock-out te winnen. Dat blijft eeuwig bij”, zegt Weber vol trots.
"We gaan proberen om Geraldo in de voetsporen van zijn vader te laten treden"
Voor Weber gaat er een rustigere tijd aanbreken. Maar helemaal afscheid nemen kan de Helmondse coach met vijftig jaar ervaring niet. “Nieky gaat de baas worden van de sportschool en ik word hulptrainer. Samen met Nieky gaan we proberen om Geraldo in de voetsporen van zijn vader te laten treden: wereldkampioen maken.”
Die eerste stappen richting dat ene doel worden dinsdag gezet. Dan vertrekken Sjef, Nieky en Geraldo naar Thailand voor een vakantie. Laatstgenoemde gaat zich daar ook voobereiden op zijn comeback op 18 april in Amsterdam.