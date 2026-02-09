OM denkt aan ongeluk bij dood Sam van Buul, familie eist meer onderzoek
Was de dood van Sam van Buul uit Oss in Rotterdam een ongeluk? Volgens het Openbaar Ministerie is dat het meest waarschijnlijke scenario. Maar de nabestaanden zetten daar vraagtekens bij. Zij vinden dat de zaak beter moet worden onderzocht.
Sam werd op 9 november in Rotterdam neergeschoten in haar witte Suzuki Alto. Ze werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed later aan haar verwondingen in een Rotterdams ziekenhuis. Ze zou samen met haar 28-jarige vriend uit Nijmegen en een 20-jarige man uit diezelfde stad in de auto hebben gezeten. Beide mannen werden opgepakt.
Maandag was in de rechtbank in Dordrecht de eerste zitting in het proces tegen verdachte Rick van R. (28). Het ging nog niet om een inhoudelijke behandeling, maar om een zogenoemde pro-formazitting, schrijft Rijnmond. De verdachte en zijn advocaat volgden de zitting op afstand, via een videoverbinding met de gevangenis waar Van R. vastzit. Nabestaanden van Sam waren in groten getale naar de rechtbank gekomen.
Familie gelooft verhaal niet
Aan het begin van de pro-formazitting deed de familie van Sam in een verklaring een dringende oproep aan het Openbaar Ministerie om in de komende periode grondig te onderzoeken wat zich exact heeft afgespeeld in het voertuig, voordat het fatale schot werd gelost.
De oproep volgt mede na het bekijken van beelden die direct na het schietincident zijn gemaakt op het Kralingseplein in Rotterdam. “Uit die opnames blijkt onomstotelijk dat de verdachten zich geen moment om Sam hebben bekommerd en haar geen enkele hulp hebben geboden", stelt de familie.
Telefoon verdwenen, vuurwapen nooit gevonden
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Van R. aangeklaagd voor poging tot doodslag dan wel dood door schuld. Volgens het OM is het meest waarschijnlijke scenario dat Sam in de fatale nacht een vuurwapen in handen had en dat haar vriend Rick van R., met wie ze sinds enkele weken een relatie had, het wapen van haar probeerde af te pakken. Daarbij zou het vuurwapen per ongeluk zijn afgegaan.
De advocaat van de nabestaanden trok deze lezing in twijfel. Zij wees erop dat de twee mannen die bij Sam in de auto zaten na het afgaan van het schot vooral bezig zouden zijn geweest met het wegmaken van bewijs. Zo is het gebruikte vuurwapen nooit gevonden en ontbreekt ook ieder spoor van de telefoon van Van R.
Eerdere veroordelingen
“Het kan een ongeluk zijn geweest", benadrukte de advocaat. “Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn.” Zij riep het OM op de zaak tot op de bodem te onderzoeken.
Van Rick van R. is bekend dat hij eerder tot celstraffen is veroordeeld voor geweldsincidenten. In 2020 stak hij iemand neer, naar verluidt omdat die persoon hem geen ‘boks’ wilde geven als begroeting.
Twee jaar later ging het opnieuw mis en stak hij een vader en zoon in hun gezicht tijdens een feestje. In een reclasseringsrapport wordt de Nijmegenaar omschreven als agressief en impulsief. Ten tijde van de beschieting op het Kralingseplein liep Van R. nog in de proeftijd van zijn laatste straf.
‘Rick is door een hel gegaan’
De advocaat van de verdachte sprak maandag via de videoverbinding haar medeleven uit met de nabestaanden van Sam van Buul, ook namens haar cliënt. “Rick is door een hel gegaan”, zei de raadsvrouw. Die uitspraak leidde tot veel verontwaardiging onder de nabestaanden. “Fuck it!”, klonk het vanaf de publieke tribune.
"Wat ik ook zeg, alles zal verkeerd vallen", reageerde de advocaat van Van R. Ze vroeg de rechtbank niet om de voorlopige hechtenis van haar cliënt op te heffen, 'ook vanwege zijn veiligheid'.
Rick van R. zelf liet weten dat hij zich 'doodschaamt' voor wat er is gebeurd. “Ik had haar het wapen nooit in handen moeten geven. Ik wil niets liever dan dat de waarheid boven water komt.”
De rechtszaak gaat 7 mei verder.