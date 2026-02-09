OM denkt aan ongeluk bij dood Sam van Buul, familie eist meer onderzoek

Was de dood van Sam van Buul uit Oss in Rotterdam een ongeluk? Volgens het Openbaar Ministerie is dat het meest waarschijnlijke scenario. Maar de nabestaanden zetten daar vraagtekens bij. Zij vinden dat de zaak beter moet worden onderzocht.

Sam werd op 9 november in Rotterdam neergeschoten in haar witte Suzuki Alto. Ze werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed later aan haar verwondingen in een Rotterdams ziekenhuis. Ze zou samen met haar 28-jarige vriend uit Nijmegen en een 20-jarige man uit diezelfde stad in de auto hebben gezeten. Beide mannen werden opgepakt.

Maandag was in de rechtbank in Dordrecht de eerste zitting in het proces tegen verdachte Rick van R. (28). Het ging nog niet om een inhoudelijke behandeling, maar om een zogenoemde pro-formazitting, schrijft Rijnmond. De verdachte en zijn advocaat volgden de zitting op afstand, via een videoverbinding met de gevangenis waar Van R. vastzit. Nabestaanden van Sam waren in groten getale naar de rechtbank gekomen.

Familie gelooft verhaal niet

Aan het begin van de pro-formazitting deed de familie van Sam in een verklaring een dringende oproep aan het Openbaar Ministerie om in de komende periode grondig te onderzoeken wat zich exact heeft afgespeeld in het voertuig, voordat het fatale schot werd gelost.

De oproep volgt mede na het bekijken van beelden die direct na het schietincident zijn gemaakt op het Kralingseplein in Rotterdam. “Uit die opnames blijkt onomstotelijk dat de verdachten zich geen moment om Sam hebben bekommerd en haar geen enkele hulp hebben geboden", stelt de familie.

Telefoon verdwenen, vuurwapen nooit gevonden

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft Van R. aangeklaagd voor poging tot doodslag dan wel dood door schuld. Volgens het OM is het meest waarschijnlijke scenario dat Sam in de fatale nacht een vuurwapen in handen had en dat haar vriend Rick van R., met wie ze sinds enkele weken een relatie had, het wapen van haar probeerde af te pakken. Daarbij zou het vuurwapen per ongeluk zijn afgegaan.