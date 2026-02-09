Lanterfantje probeert relletje met Henk Temming snel op te lossen

"We zijn er mee bezig." Meer kan Thomas van Groningen van Lanterfantje er eigenlijk niet over zeggen. In het Kies je Kraker Journaal van maandag doelt hij op het relletje met Henk Temming van de band Het Goede Doel. Door onenigheid over het auteursrecht is het liedje offline gehaald.

Het verhaal is inmiddels wel bekend. De Tilburgse carnavals-act Lanterfantje heeft samen met Henk Westbroek het liedje 'Carnaval, wie vier het niet?!' gemaakt. Op de melodie van 'Sinterklaas, wie kent hem niet?' Dat liedje is van de band Het Goede Doel waar Henk Westbroek lid van was. Zijn oude partner Henk Temming was op zijn zachtst gezegd niet blij .

In het Kies je Kraker journaal van maandag waren de heren van Lanterfantje te gast bij juryvoorzitter Mark. Terwijl ze uitleg aan het geven waren over de kwestie waren er ineens technische problemen. Of de uitzending goed afloopt? Check het hier:

Lanterfantje hoopt het liedje zo snel mogelijk weer terug online te hebben. "Na carnaval komt het allemaal goed", zegt Van Groningen met enige hoop in zijn stem. Het liedje doet nog wel mee aan de finale van Kies je Kraker.

Komende donderdag sluit de stembus. Je kunt nog steeds je stem uitbrengen op jouw favoriet. De winnaar van Kies je Kraker wordt bekend gemaakt tijdens 3 Uurkes Vurraf.