Tilburgs carnavalslied offline: Lanterfantje overweegt juridische stappen

De carnavalssoap rondom het nummer 'Carnaval, Wie Viert Het Niet?!' van Henk Westbroek en het Tilburgse duo Lanterfantje heeft dinsdag een dieptepunt bereikt. De videoclip is van YouTube gehaald door Henk Temming, die samen met Westbroek onderdeel was van de band Het Goede Doel. Lanterfantje laat het daar niet bij zitten en overweegt juridische stappen te nemen. "Wij zijn tussen twee vechtende klassiekers beland", zegt Lanterfanter Thomas van Groningen.

"We zijn er wel verdrietig over", reageert Thomas, die samen met dj Koen Verhoof onderdeel is van de Tilburgse act. "Waar we het meest van balen, is dat we vorige week contact hebben gehad met de muziekuitgeverij van Henk Temming. Zij zeiden dat ze het nummer niet zomaar offline gingen halen en dat we er wel uit zouden komen." De soap tussen de twee Henken begon vorige week met wat geruzie over het nummer. De melodie daarvan is gebaseerd op Sinterklaas (Wie kent hem niet?)’, een nummer van de Het Goede Doel. 'Carnaval, wie viert het niet?! Carnaval, carnaval, en natuurlijk bier en friet', klinkt het in de parodie die het Tilburgse duo samen met Westbroek maakte. Met toestemming van de tekstschrijver dacht Lanterfantje hun zaken op orde te hebben, maar daar dacht het andere bandlid van Het Goede Doel anders over. Temming voelde zich gepasseerd.

"Raar, ongepast en onfatsoenlijk."

"In de muziekwereld is het zo: als je een andere tekst wil maken op een bestaand nummer, dan neem je contact op met degene die het geschreven heeft. En dan kom je er altijd wel uit. Nu is dat niet gebeurd en dat is raar, ongepast en onfatsoenlijk", zei Temming eerder.

Na wat heen en weer geruzie in de media voegde Temming dinsdag de daad bij het woord. Door een auteursrechtenclaim namens Nanada Music, de muziekuitgeverij van Temming, is de videoclip van YouTube gehaald.

Vaker hommeles met muziekrechten in carnavalsland Het is niet de eerste keer dat het Tilburgse duo Lanterfantje gedoe heeft met een carnavalsnummer. In 2023 maakte het Tilburgse dj-duo samen met artiest Gullie het nummer 'Ladder Zat', een parodie op het nummer 'Ladada (Mon Dernier Mot)' van zanger Claude. Het lied werd één dag na de lancering op verzoek van de maker van Spotify verwijderd. Meer carnavalsnummers kampen met gedoe. Het nummer Dikke Pens van De Kapotte Kachels werd afgelopen jaar op aandringen van Universal verwijderd van streamingdienst Spotify. Volgens Spotify schonden de Brabanders met het lied de auteursrechten. Het winnende liedje van Kies Je Kraker is zeker tot en met carnaval niet te beluisteren op het streamingsplatform.

Voor de mannen van Lanterfantje kwam dat als een verrassing, na het eerdere telefoontje. Ze schreven Temming zelfs nog een mail. "We hebben hem uitgelegd dat we geen problemen met hem hebben en dat we hem niet wilden passeren. We hebben het nooit zo bedoeld", zegt Thomas. Op deze mail kregen de carnavalsartiesten geen antwoord. "Het is al dagen stil. Hij heeft alleen wat dingen over ons gezegd op Facebook, waarin hij ons zelfs vergelijkt met ICE-agenten in Minneapolis", zegt het Lanterfantje-lid, met stomheid geslagen. Ook Henk Westbroek bijt dinsdag van zich af op X. "De totale auteursrechten ervan gaan naar de andere Henk. Het zal dus wel kleinzieligheid gecombineerd met carnavalshaat zijn", schrijft hij.

"We hebben contact met een advocaat."

Toch laten de artiesten zich niet uit het veld slaan. "We hebben contact met een advocaat die denkt dat we een zaak hebben. We denken er over na om juridische stappen te ondernemen. Dit moet echt stoppen, want waar hebben we het over", vraagt Van Groningen zich af. Lanterfantje is beland in een ruzie waar ze niks mee te maken hebben, volgens Thomas. "De kern van het conflict gaat over wie het nummer heeft geschreven. Henk Temming heeft twee woorden over pepernoten geschreven en claimt het hele lied. Wij zijn tussen twee vechtende klassiekers beland", zegt de Tilburger. Op Spotify is het lied vooralsnog wel te beluisteren. "Maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat het ook daar offline wordt gehaald. We hopen dat de carnavalsfans het nummer in leven houden en het blijven draaien."