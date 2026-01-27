Ruzie om Tilburgs carnavalslied verre van opgelost: 'Het is broddelwerk'

Er is nog geen oplossing in zicht voor de carnavalssoap die Henk Westbroek en Henk Temming heet. De voormalige zangers van Het Goede Doel liggen met elkaar in de clinch, met als inzet het nummer Carnaval, Wie Viert Het Niet?!, dat Westbroek samen met het Tilburgse duo Lanterfantje heeft gemaakt. Temming wil dat het nummer offline wordt gehaald. "Het is broddelwerk", zegt hij.

Het deuntje van het nieuwe carnavalsliedje ‘Carnaval, Wie Viert Het Niet?’ is gebaseerd op ‘Sinterklaas (Wie kent hem niet?)’. Het origineel is van de band Het Goede Doel en werd geschreven door Henk Westbroek en Henk Temming. Maar die twee boegbeelden van de band liggen elkaar tegenwoordig, zacht gezegd, niet zo lekker meer.

"Wat een sneue appel is het toch geworden”

De jongste ruzie tussen de twee heeft te maken met dat origineel. Het Tilburgs duo Lanterfantje, dat bestaat uit journalist Thomas van Groningen en dj Koen Verhoof, vroeg aan Henk Westbroek om samen een carnavalsnummer op te nemen dat gebaseerd is op Sinterklaas (Wie kent hem niet?). Westbroek hoefde daar amper over na te denken.

Temming is niets gevraagd, zegt hij. "Ik hoorde er dit weekeinde voor het eerst van. In de muziekwereld is het zo: als je een andere tekst wil maken op een bestaand nummer, dan neem je contact op met degene die het geschreven heeft. En dan kom je er altijd wel uit. Nu is dat niet gebeurd en dat is raar, ongepast en onfatsoenlijk." Hadden ze wèl contact opgenomen, had je Temming niet gehoord. "Ik ben echt niet tegen carnaval, maar dit is broddelwerk. Ik had best mee willen schrijven om er iets goeds van te maken." Westbroek gelooft er niets van. “Het eerste wat ik dacht? Wat een sneue appel is het toch geworden”, zei hij dinsdagochtend in Omroep Brabant-radioprogramma KEIgoeiemorgen!.

Vaker hommeles met muziekrechten in carnavalsland Het is niet de eerste keer dat het Tilburgse duo Lanterfantje gedoe heeft met een carnavalsnummer. In 2023 maakte het Tilburgse dj-duo samen met artiest Gullie het nummer 'Ladder Zat', een parodie op het nummer 'Ladada (Mon Dernier Mot)' van zanger Claude. Het lied werd één dag na de lancering op verzoek van de maker van Spotify verwijderd. Meer carnavalsnummers kampen met gedoe. Het nummer Dikke Pens van De Kapotte Kachels werd afgelopen jaar op aandringen van Universal verwijderd van streamingdienst Spotify. Volgens Spotify schonden de Brabanders met het lied de auteursrechten. Het winnende liedje van Kies Je Kraker is zeker tot en met carnaval niet te beluisteren op het streamingsplatform.

Temming kan volgens Westbroek bezwaar maken wat hij wil. Het zal moeilijk worden zijn recht te halen. “Ik weet veel van auteursrecht: je kunt zo’n cover helemaal niet verbieden. Er bestaat parodierecht in Nederland. Mits de auteursrechten bij de oorspronkelijke schrijvers blijven, mag zo’n liedje gewoon. Henk Temming krijgt elke keer als jullie deze prachtige parodie draaien gewoon vijf cent.” Daar is het Temming niet om te doen, zegt hij. Dat zijn muziekuitgeverij bezwaar heeft gemaakt, is meer een principekwestie. "Ik ben niet iemand die alles voor geld doet. Je mag ook wel een rechte rug hebben. Dit is niet hoe het hoort. Het is geen parodie. Het is een compleet nieuwe tekst met een compleet nieuw thema. Ik word nu gepresenteerd als een lastige man die niet tegen een geintje kan. Noemt hij mij een sneue appel? Wat vilein. Victim blaming, noemen ze dat. Dit conflict is verre van opgelost."