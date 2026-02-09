Fataal ongeluk Sem (18) uit Sambeek: politie kan oorzaak niet achterhalen

De oorzaak van het noodlottige ongeluk in Stevensbeek waarbij de 18-jarige Sem uit Sambeek om het leven kwam blijft onbekend. De politie laat weten dat het onderzoek is afgerond, maar dat men geen oorzaak van het ongeval heeft kunnen achterhalen.

Het ongeluk g ebeurde dinsdag 3 februari op de Lactariaweg in Stevensbeek. De auto van de jongen reed daar tegen een boom aan, zonder dat er een ander voertuig bij het ongeluk betrokken was. De auto raakte door de klap ernstig beschadigd en de 18-jarige Sem overleed als gevolg van het ongeval.

Een dag na het ongeluk legden verschillende mensen bloemen en berichtjes neer op de plek van het ongeval ter nagedachtenis aan het jonge slachtoffer, schrijft Omroep Land van Cuijk.

Eerder vertelden meerdere buurtbewoners dat er vaak erg hard gereden in de straat, terwijl het verkeer maximaal zestig kilometer per uur mag rijden op de weg. “De randen van het wegdek zijn hoog ten opzichte van de berm. Ik ben geen verkeersdeskundige, maar als je met grote snelheid van de weg schiet, kan dat hier makkelijk verkeerd gaan", zei een van hen.