Allerlaatste optreden Lenny Kuhr uitverkocht, extra concerten ingepland

Het allerlaatste concert dat Lenny Kuhr (75) ooit zal geven, in de Reestkerk in het Overijsselse Balkbrug, is uitverkocht. Dat meldt de concertzaal in het dorp. De Eindhovense zangeres kondigde vorige week aan te stoppen met optreden en naar Israël te emigreren.

Haar afscheidsconcert op 9 mei is nu uitverkocht en er zijn extra optredens ingelast in Middelbeers en Utrecht. Op 11 april is ze voor het laatst in een grote zaal te horen, in AFAS Live, tijdens Eurovision in Concert.

Kuhr won het songfestival in 1969 met De Troubadour. Ze kan terugkijken op een carrière van 58 jaar.

Naar Israël

De zangeres maakte vorige week woensdag bekend te stoppen met zingen. De reden voor haar afscheid is de verslechterde gezondheid van haar man en het feit dat het klimaat voor Joden in Nederland volgens haar niet goed meer is, zo vertelde ze in een emotioneel gesprek met Omroep Brabant. Haar dochters en kleinkinderen wonen in Israel.

Bijna twee jaar geleden werd Kuhr tijdens een optreden in Waalwijk belaagd door vier pro-Palestijnse activisten. Ze scholden de zangeres uit voor terrorist en riepen dat ze schuldig was aan genocide. Een van hen klom op het podium.

Lenny Kuhr zegt niet helemaal te stoppen met zingen: "Wat ik in Israël ga doen weet ik nog niet, ik ga daar geen hele nieuwe carrière opbouwen. Mijn kinderen en schoonzoons zijn muzikanten, dus ik ga daar denk ik nog wel liedjes maken. En die hoop ik dan te kunnen laten horen via Spotify."