Schiks staat nog weken onder de lat voor PSV, Kovár en Olij geblesseerd

Niek Schiks staat nog even onder de lat bij PSV. De eerste en tweede keeper, respectievelijk Matěj Kovár en Nick Olij, kampen met blessures, zo meldt de club in een medische update.

“Nick Olij zal in een wat later stadium weer aansluiten", meldt de club. De andere PSV-goalie heeft een spierblessure en is begonnen met zijn revalidatietraject.

Bij Matěj Kovár is volgens de club sprake ‘van wat lichte schade ’, zo blijkt uit medisch onderzoek. De doelman wordt ‘binnen enkele weken’ terugverwacht.

‘Dit was mijn droom’

De keepers raakten afgelopen weekend geblesseerd voorafgaand aan het duel tegen FC Groningen. PSV won uiteindelijk met 1-2. De uitval van Olij en Kovár betekende ook het debuut van Niek Schiks in de Eredevisie voor de Eindhovenaren.

Na afloop was het emotioneel over zijn debuut. "Dit was mijn droom", zei hij voor de camera van ESPN na de wedstrijd.

'Prachtig om te zien'

PSV-icoon en oud-doelman Hans van Breukelen was onder de indruk van de kwaliteiten van Schiks. "Met drie belangrijke reddingen trok hij de wedstrijd over de streep, prachtig om te zien", zei hij tegen Omroep Brabant.

Ook club-coryfeeën Willy en René van de Kerkhof waren te spreken over de debuterende keeper. "Dat was de man van de wedstrijd", zei Willy. "Hij heeft PSV in de wedstrijd gehouden."