Een achtergelaten auto weghalen kan niet zomaar: dit is waarom

Een auto met politielint eromheen staat al twee maanden vlak naast een drukke weg in Breda. De auto blijkt niet de enige: Omroep Brabant kreeg vele tips van andere verstofte wagens in onze provincie. Weghalen kan vaak niet zomaar.

De beschadigde Ford Ka staat ook nu nog vlak langs de Ettensebaan. De gemeente en politie wijzen naar elkaar, als Omroep Brabant vraagt wie ‘m weg moet halen. Het bericht leverde een stortvloed aan reacties op. Alleen op Facebook kwamen 140 reacties binnen op het verhaal, met ook vele tips van andere verwaarloosde wagens.

Schimmel In Den Bosch zou een auto al een jaar bij de woonboulevard staan. “De schimmel staat in de auto. Niemand doet iets”, zo schrijft een tipgever.

Een andere tipgever uit Breda schrijft: “Deze Lada uit Oekraïne staat al een maand of acht bij ons in de straat. Politie, handhaving en gemeente doen er helemaal niets mee.” Ook zouden volgens een andere tipgever een caravan en auto al jaren bij de Makro staan in diezelfde stad.

Ook in de Bredase Bonairestraat staat een roestige auto met Duits kenteken stil. De eigenaar laat weten: “Hij staat er al twee jaar. Ik heb deze ooit gekregen.” Hij zegt niet in de ‘financiële positie’ te zijn om er iets aan te doen. “Ook is het lastig een garage te vinden die de roestplekken wil repareren.”

Een auto kan worden weggesleept als hij voldoet aan deze 'eisen'

Hoe het zit

Omroep Brabant zocht eerder uit wanneer een auto weggehaald kan worden. De politie handhaaft als enige op onverzekerde en afgekeurde voertuigen. De RDW is de instantie die alle gegevens bijhoudt, maar die rijdt niet zelf rond om te controleren.

Als een voertuig onverzekerd is en/of verlopen apk heeft, kan de gemeente dat wel gebruiken als reden om een auto weg te laten halen. Maar boa's zullen geen boete aan de eigenaar geven, omdat de auto geen kenteken, apk of verzekering heeft.

Als een spookauto al maanden wegrot op de openbare weg kan de gemeente daar wel degelijk iets aan doen. Handhavers kunnen ingrijpen, omdat de veiligheid in het geding komt. Of om de weg, inclusief parkeerplekken, vrij te houden voor het verkeer. Vaak wordt pas ingegrepen na overlastmeldingen.

Kost geld

Het wegslepen jaagt gemeenten wel in de kosten. Want een bergingsbedrijf komt niet gratis een auto afslepen. Als de eigenaar van een afgevoerd spookvoertuig niet te achterhalen is, eindigt het bonnetje bij de gemeente en dus bij de belastingbetaler.

Een barrel dat is weggesleept, wordt vaak nog ergens gestald. Als het voertuig niet wordt opgehaald door de eigenaar en alle gemaakte kosten ook niet worden betaald, wordt het voertuig vernietigd en is ook dit bonnetje weer voor de gemeente.

Buitenlandse auto

Het wordt voor de overheidsinstanties lastiger als het om een buitenlands voertuig gaat dat ergens is achtergelaten. De politie geeft aan dan niet te kunnen zien hoe het met de apk of verzekering zit. Maar lokale regels kunnen hier uitkomst bieden. Zo hebben sommige gemeenten een maximale parkeerduur van een aantal weken, waarna ze kunnen ingrijpen.