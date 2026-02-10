Streekproducten nog steeds populair, toch vallen lokale bedrijfjes om

Tijdens corona beleefde menig boerderijwinkel haar hoogtijdagen. Nu legt de ene na de andere biologische lokale onderneming het loodje. Opmerkelijk in deze teloorgang is Boerschappen uit Breda. Ook zij zagen een daling in 2023, maar overleefden. "We zien nu zelfs weer stijging van het aantal consumenten", zegt directeur Drees Peter van den Bosch.

De gouden graal volgens de huidige directeur is 'zorgen dat er meer inkomstenbronnen zijn dan alleen de winkel met haar streekproducten'. "Boerschappen is net voor de terugval in de animo contracten aangegaan met bedrijven. Zo leveren we pakketten aan gevangenissen en kleine verzorgingshuizen. Dit zorgt voor een continue inkomstenbron waarmee we tegenvallers kunnen dekken en kunnen investeren." Allemaal failliet

In Friesland, Groningen en Drenthe had je tot voor kort iets soortgelijks als Boerschappen. Daar heette het De Streekboer. Na tien jaar is dit bedrijf failliet. Ook initiatieven als Rechtstreex en de Lokalist redden het niet. In het land van Cuijk ging het in 2022 al mis met de boerderijwinkels van Verdaasdonk. De winkels in Boekel, Mill en Cuijk sloten toen de deuren.

Directeur Drees Peter van Boerschappen is het niet ontgaan dat deze bedrijven sneuvelden. "Om te beginnen zit er maar een kleine marge op de meeste streekproducten." De oorlog in Oekraïne heeft niet geholpen. De energieprijzen stegen en ook de prijzen in de supermarkt. Consumenten gingen op hun uitgaven letten en net wat duurdere lokale producten delven dan het onderspit.

Redenen waarom lokale producten onder druk staan: Hogere prijzen en koopkracht: hoewel de koopkracht in 2026 licht verbetert, blijft de hogere prijs een grote drempel. Bijna de helft van de consumenten geeft aan geen streekproducten te kopen vanwege de hogere kosten.

Stijgende bedrijfskosten: producenten kampen met structureel stijgende loonkosten door nieuwe cao-verhogingen en aangepaste belastingtarieven. Ook logistieke kosten en strengere milieuregels maken de bedrijfsvoering duurder.

Verkrijgbaarheid en logistiek: ongeveer 40% van de consumenten vindt dat streekproducten niet goed genoeg verkrijgbaar zijn in hun eigen omgeving. Het integreren van kleine lokale stromen in de logistieke systemen van supermarkten blijft een groot knelpunt.

'Herkomstinflatie': sommige producenten gebruiken vage of valse claims over de regionale herkomst (branding), wat het vertrouwen van de consument in écht lokale producten schaadt.

Stagnatie in de industrie: de groei van de gehele voedingsindustrie valt in 2026 sterk terug, wat ook de ruimte voor investeringen in kleinere nichemarkten zoals streekproducten beperkt.