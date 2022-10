Ook boerderijwinkel sluit zaken, helft van het personeel op straat

Een nieuwe klap voor het Land van Cuijk en omstreken. Boerderijwinkel Verdaasdonk sluit per direct drie van de vijf verszaken door de sterk gestegen energieprijzen. Van de 39 personeelsleden verliezen er 20 hun baan. ''We kunnen niet anders", vertelt directeur Peter Verdaasdonk.

De winkels van Verdaasdonk in Boekel, Mill en Cuijk bleven woensdagochtend gesloten. De andere twee vestigingen, in Sint Anthonis en Boxmeer, zijn voorlopig nog open, net als de webshop.

Volgens Verdaasdonk was er niet meer op te boksen tegen de stijgende energieprijzen. "Voor de winkels die nu open blijven, hebben we nog een oud contract met gunstige energietarieven", zegt hij.

Geld bijleggen

Dat gold niet voor de filialen in Boekel, Mill en Cuijk. "Daar moest telkens geld bij vanuit de winkels die nog wel winst maakten. Dan moet je op een gegeven moment keuzes maken", aldus een sombere directeur. Die keuze viel uiteindelijk dinsdag. Toen werd ook het personeel ingelicht.

Vanuit Den Haag wordt gewerkt aan een steunregeling voor ondernemers die veel geld kwijt zijn aan gas en elektriciteit. Voorwaarde is wel dat je energierekening minimaal 12,5 procent van de omzet moet zijn. Maar die regeling komt voor Boerderijwinkel Verdaasdonk hoe dan ook te laat.

Niet trappen richting Den Haag

Uithalen richting het kabinet wil hij niet, zo zegt de directeur zelf. "Onze energiekosten liggen rond de tien procent, dus we konden sowieso geen aanspraak maken op de financiële tegemoetkoming van het Rijk."

Een paar weken geleden greep Verdaasdonk al in bij zijn winkels om torenhoge energierekening af te remmen. Een aantal vriezers en koelingen werd uitgezet, het assortiment aangepast en vier winkels sloten anderhalf uur eerder dan normaal. Alles om de kosten te drukken.

Verdaasdonk hoopt dat hij met de sluiting van de verliesgevende winkels het hoofd boven water kan houden. Of de zaken ooit weer open gaan, weet hij nog niet. Hij is nog in gesprek met de verhuurders.

