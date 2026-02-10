Burgemeester Eindhoven betreurt onderzoek moslims: 'Had nooit gemogen'

De Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem betreurt het dat de gemeente een onderzoek heeft laten uitvoeren naar de lokale islamitische gemeenschap. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte vorige week bekend dat Eindhoven en Tilburg een boete krijgen van 25.000 euro voor het illegaal bijhouden van dossiers.

"Ik betreur het dat we de krachtenveldanalyse in 2018 hebben laten uitvoeren. Het onderzoek heeft het vertrouwen geschaad en stigmatiserend gewerkt naar de islamitische gemeenschappen en dat had nooit gemogen", zegt Dijsselbloem in een reactie op de gemeentewebsite .

De gemeente Eindhoven 'erkent de overtreding' die in 2018 is gemaakt en reageert dinsdag op de situatie, nadat bekend werd dat Eindhoven een boete moet betalen.

Risico's binnen gemeente in beeld brengen

De twee gemeenten lieten een onderzoek uitvoeren naar de lokale islamitische gemeenschap om risico's binnen hun gemeente in beeld te brengen. Volgens Eindhoven was dit op advies van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Voor 2020 waren er veel ontwikkelingen die impact hadden op de islamitische gemeenschap, zoals de oorlog in Syrië.

Betrokken inwoners wisten niet dat er gegevens over hen werden verzameld, waardoor Eindhoven en Tilburg de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben overtreden. Dit ging onder meer om informatie over religie en politieke voorkeuren.

Eindhoven heeft het rapport verwijderd toen duidelijk werd dat de gemeente de gegevens niet mocht hebben.

'Herstel van vertrouwen'

Dijsselbloem zegt in zijn reactie dat de gemeente de afgelopen jaren hard heeft gewerkt aan het 'herstel van vertrouwen met de moskeeën'. "Met het betalen van deze boete zetten we onze excuses kracht bij en komt een einde aan een jarenlange procedure", aldus de burgemeester.

Ook de gemeente Tilburg heeft excuses aangeboden. "We betreuren het dat we als gemeente in deze situatie terecht zijn gekomen. We hebben niet goed gehandeld bij de ontvangst van het concept-rapport en de privacygevoelige informatie", reageerde burgemeester Fleur Gräper vorige week, nadat de AP bekendmaakte een boete op te leggen.