Burgemeester Maashorst na bedreigingen politici: 'Ik wil strengere regels'

Burgemeester Hans van der Pas van de gemeente Maashorst wil dat er strengere wet- en regelgeving komt om het intimideren van politici tegen te gaan. Het college van burgemeester en wethouders en ook raadsleden van de gemeente Maashorst hebben afgelopen periode thuis bezoek gehad van tegenstanders van de asielopvang in Uden.

Politici bedreigd Tijdens die raadsvergadering werd ook duidelijk dat wethouders en raadsleden zijn bedreigd vanwege hun steun aan een asielopvang . Volgens locoburgemeester Gijs van Heeswijk was de burgemeester de afgelopen periode helemaal de kop van jut.

Maandagavond gaf de gemeenteraad na een lange discussie groen licht voor een asielopvang van tien jaar voor driehonderd asielzoekers aan de Boekselsedijk in Uden. Hiermee geeft de raad de gemeente steun voor de opzet van de opvang vanaf 1 oktober.

Hoe de burgemeester bedreigd is wilde hij dinsdag niet vertellen. Hij wilde in zijn algemeenheid kwijt dat 'het delen van foto's met nare bijschriften, huisbezoek en intimideren van familie van politici de grenzen van het fatsoen overschrijden'.

Niet tolereren

De burgemeester wil dat dit niet langer getolereerd wordt. "De vrijheid van de een mag niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander. Een bedreigde politicus voelt zich vervolgens minder vrij om zijn mening te geven."

De burgemeester wil dat 'het bedreigen van een politicus sneller strafbaar wordt en met voorrang voor de rechtbank komt'. "Dit gebeurt in het buitenland ook."

Teleurgesteld

Daarnaast voelt de burgemeester van Maashorst zich teleurgesteld in de politiek Den Haag. "Voorlopig gaat de spreidingswet door voor asielzoekers. Dat woord voorlopig schuurt. Hierdoor neemt niet iedere gemeente zijn verantwoordelijkheid en wacht af in de hoop dat de spreidingswet alsnog van tafel gaat. Ik zou willen dat Den Haag gaat handhaven zodat de goeden niet lijden onder de kwaden."