Politiemol duikt op, rotte appel kan met zijn mobieltje schade aanrichten
Een Tilburgse wijkagent die tips gaf aan de onderwereld. Het komt weinig voor maar als het gebeurt is het een nachtmerrie voor de politie. Een 'foute wout' kan grote schade toebrengen aan het speurwerk. Bovendien schopt het een fikse deuk in het vertrouwen. De zaak van de Tilburgse wijkagent doet denken aan de geruchtmakende politiemol Mark M. die in Eindhoven werkte.
Een politiemedewerker van 61 jaar in de cel. Net als een vrouw van 23. Het was een opvallend bericht dat het Openbaar Ministerie pas verspreidde. Geen verder commentaar over de misdrijven die hij zou hebben gepleegd. Al snel bleek dat het om wijkagent Erwin ging. Nu is duidelijk dat het ingrijpende beschuldigingen zijn aan zijn adres.
Het OM berichtte dinsdag dat de politiemedewerker ervan wordt verdacht 'dat hij gedurende een lange periode tegen betaling vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen heeft bevraagd en heeft verstrekt ten gunste van verschillende criminele samenwerkingsverbanden.' Met andere woorden: er zat een politiemol in de eenheid Zeeland-West-Brabant die lekte aan criminelen en daar ook aan verdiende.
Rotte appel
Op een sterkte van 3300 mannen en vrouwen lijkt één rotte appel weinig. En het is de vraag wat een wijkagent voor schade kan aanrichten. Want een wijkagent zit niet aan tafel bij de grote ondermijningsonderzoeken naar drugslabs en maffiaorganisaties.
Maar een wijkagent zit wel bij teambriefings en krijgt bij de koffieautomaat verhalen mee van rechercheurs. Zo iemand krijgt ook wel eens de vraag: 'kende gij die?' En de opmerking dat er een 'klapdag' aan zit te komen bij een dealer.
Mobieltje
Ook buiten de deur, op de fiets kan een wijkagent allerlei vertrouwelijke informatie opvragen, zoals kentekens en adressen. Gewoon via een speciale app op het politiemobieltje. Iedereen met een mobieltje op zak, weet dat de grens tussen werk en privé makkelijk vervaagt.
Leidinggevenden bij de politie en vakbonden waarschuwen daar al langer voor. Want, wat doe je met een verdachte auto 's nachts in je straat? Even checken. Een nieuwe vriend van je dochter? Even checken. Je verkoopt je spelcomputer via internet? Even de koper doorlichten. Het kan allemaal. Maar het mag niet.
Vuurwerkbom
Vertrouwelijke info doorsturen naar buitenstaanders is echt verboden. Wat als de 'klant' juist die info gebruikt om een vijand op te zoeken en bang te maken met een vuurwerkbom of iemand zijn wietkwekerij leeg te roven of nog erger, om iemand op te wachten en neer te schieten?
Dat de Tilburgse wijkagent niet zomaar een kennis of junk iets geheims verkocht, da's duidelijk. In de aanklacht staat dat hij info verkocht aan 'verschillende criminele samenwerkingsverbanden'. Dat is meestal een ander woord voor drugsbendes.
Beruchte politiemol
Een snippertje geheime informatie kan in de onderwereld een orkaan veroorzaken. Dat bleek wel bij de geruchtmakende zaak rond Mark M. uit Weert, die tien jaar geleden de politiediensten op hun grondvesten deed schudden.
M. werkte op een politiebureau in Eindhoven voor de Nationale Recherche. Hij tipte zo'n vier jaar lang allerlei criminelen. Het rampzalige was dat hij bovenop grotere onderzoeken zat naar drugsbendes.
Als de politie intern iets opvroeg over een drugscrimineel of witwasser, kreeg deze politiemol een mailtje en dan waarschuwde hij de verdachte: 'ze loeren op je'. Die criminelen konden dan mooi nog even rustig onderduiken. Iets wat volgens politie en justitie diverse keren is gebeurd. Zo had M. diverse abonnementen lopen. Tegen betaling. Hij vroeg duizenden keren info op.
Politieoptreden gefrustreerd
Mark M. werd veroordeeld tot vijf jaar cel, wegens het 'schaamteloos' schenden van zijn ambtsgeheim. "Hij heeft met zijn handelen het politieoptreden gefrustreerd. Daardoor konden diverse criminelen de dans ontspringen", oordeelde het hof toen. M. zat zijn straf uit en emigreerde naar Oekraïne.
In die weinige vergelijkbare zaken in ons land legden rechters voor het lekken van geheimen steeds vier of vijf jaar cel op. En er volgde uiteraard ontslag. Dat is wat boven het hoofd hangt van 'foute wouten'.
Bij wijkagent Erwin moet het nog allemaal bewezen worden. Er zijn nog veel vragen. Wat bezielde hem? Wat was de rol van de vrouwelijke verdachte van 23 jaar? Is er schade? Hoe kwamen ze hem op het spoor? Maar het feit dat de rechtbank hun voorarrest al heeft verlengd met drie maanden is een teken dat er iets ernstigs aan de hand is en dat het bewijs heel serieus is.