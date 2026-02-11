Politiemol duikt op, rotte appel kan met zijn mobieltje schade aanrichten

Een Tilburgse wijkagent die tips gaf aan de onderwereld. Het komt weinig voor maar als het gebeurt is het een nachtmerrie voor de politie. Een 'foute wout' kan grote schade toebrengen aan het speurwerk. Bovendien schopt het een fikse deuk in het vertrouwen. De zaak van de Tilburgse wijkagent doet denken aan de geruchtmakende politiemol Mark M. die in Eindhoven werkte.

Willem-Jan Joachems Geschreven door

Een politiemedewerker van 61 jaar in de cel. Net als een vrouw van 23. Het was een opvallend bericht dat het Openbaar Ministerie pas verspreidde. Geen verder commentaar over de misdrijven die hij zou hebben gepleegd. Al snel bleek dat het om wijkagent Erwin ging. Nu is duidelijk dat het ingrijpende beschuldigingen zijn aan zijn adres. Het OM berichtte dinsdag dat de politiemedewerker ervan wordt verdacht 'dat hij gedurende een lange periode tegen betaling vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen heeft bevraagd en heeft verstrekt ten gunste van verschillende criminele samenwerkingsverbanden.' Met andere woorden: er zat een politiemol in de eenheid Zeeland-West-Brabant die lekte aan criminelen en daar ook aan verdiende. Rotte appel

Op een sterkte van 3300 mannen en vrouwen lijkt één rotte appel weinig. En het is de vraag wat een wijkagent voor schade kan aanrichten. Want een wijkagent zit niet aan tafel bij de grote ondermijningsonderzoeken naar drugslabs en maffiaorganisaties. Maar een wijkagent zit wel bij teambriefings en krijgt bij de koffieautomaat verhalen mee van rechercheurs. Zo iemand krijgt ook wel eens de vraag: 'kende gij die?' En de opmerking dat er een 'klapdag' aan zit te komen bij een dealer. Mobieltje

Ook buiten de deur, op de fiets kan een wijkagent allerlei vertrouwelijke informatie opvragen, zoals kentekens en adressen. Gewoon via een speciale app op het politiemobieltje. Iedereen met een mobieltje op zak, weet dat de grens tussen werk en privé makkelijk vervaagt.