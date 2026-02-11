Drama om carnavalslied van Lanterfantje gaat verder: van Spotify gehaald

De carnavalssoap rondom het nummer 'Carnaval, Wie Viert Het Niet?!' gaat verder: het nummer van Henk Westbroek en het Tilburgse duo Lanterfantje is van Spotify gehaald.

Hier is het een en ander aan voorafgegaan. Het begon met de Tilburgse carnavals-act Lanterfantje die bij Henk Westbroek aanklopte om samen een variant te maken op het oude sinterklaasliedje van de band Het Goede Doel, waar Westbroek lid van was.

Waar de carnavalsvariant van het originele nummer 'Sinterklaas (Wie kent hem niet?)' vorige week al van YouTube is verwijderd, is nu dus ook Spotify aan de beurt. Het nummer is daar niet meer te luisteren.

Voelde zich gepasseerd

Met toestemming van één van de twee tekstschrijvers dacht Lanterfantje hun zaken op orde te hebben, maar daar dacht het andere bandlid van Het Goede Doel anders over: Henk Temming voelde zich gepasseerd.

Hij vond onder meer de tekst niet goed en wilde dat het nummer offline ging. Door een auteursrechtenclaim van de muziekuitgeverij van Temming, is de videoclip eerst van YouTube gehaald.

Nummer wel te downloaden op 'website van Temming'

Het nummer 'Carnaval, Wie Viert het Niet' is wel te downloaden op de 'zogenaamde fanwebsite' van Henk Temming. 'Hier het bewijs dat Lanterfantje & Henk Westbroek echt iets schandaligs hebben gemaakt', staat erboven met een knipoog naar Temming.

Thomas van Groningen van Lanterfantje liet maandag nog weten 'ermee bezig te zijn', doelend op het relletje. Lanterfantje hoopt dat het lied snel weer terug online komt, zei hij.

Het liedje doet nog wel mee aan de finale van Kies je Kraker van Omroep Brabant.