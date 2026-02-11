Arts die borsten van patiënten in ziekenhuis betastte vrijgesproken

Een voormalige anesthesioloog van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is woensdag vrijgesproken van ontucht, ondanks dat hij de borsten van twee patiënten zonder medische reden aanraakte. Volgens de rechtbank in Den Bosch was zijn gedrag grensoverschrijdend, maar niet strafbaar.

De arts uit Nijmegen zou in november 2022 in een operatiekamer de borsten van twee vrouwelijke patiënten hebben aangeraakt. Dat gebeurde nadat hij hen onder narcose had gebracht voor een borstverkleinende operatie. Justitie eiste op 28 januari nog een celstraf van vier weken tegen de anesthesioloog. Daar ging de rechtbank woensdag alleen niet in mee. Zij stelt dat er tijdens de operaties geen sprake was van seksuele intenties. Wel vindt de rechtbank de handelingen van de arts misplaatst. "Beide aanrakingen behoorden immers niet tot zijn taak als anesthesioloog en hij had geen toestemming gevraagd van de patiënten", luidde het oordeel van de rechter.