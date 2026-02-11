Arts die borsten van patiënten in ziekenhuis betastte vrijgesproken
Een voormalige anesthesioloog van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is woensdag vrijgesproken van ontucht, ondanks dat hij de borsten van twee patiënten zonder medische reden aanraakte. Volgens de rechtbank in Den Bosch was zijn gedrag grensoverschrijdend, maar niet strafbaar.
De arts uit Nijmegen zou in november 2022 in een operatiekamer de borsten van twee vrouwelijke patiënten hebben aangeraakt. Dat gebeurde nadat hij hen onder narcose had gebracht voor een borstverkleinende operatie.
Justitie eiste op 28 januari nog een celstraf van vier weken tegen de anesthesioloog. Daar ging de rechtbank woensdag alleen niet in mee. Zij stelt dat er tijdens de operaties geen sprake was van seksuele intenties.
Wel vindt de rechtbank de handelingen van de arts misplaatst. "Beide aanrakingen behoorden immers niet tot zijn taak als anesthesioloog en hij had geen toestemming gevraagd van de patiënten", luidde het oordeel van de rechter.
Grensoverschrijdend en misplaatst
Op basis van de getuigenverklaringen kan slechts worden vastgesteld dat de anesthesioloog de borst van een van de vrouwen kort heeft opgetild, zoals hij zelf heeft omschreven. Hierdoor kan er volgens de rechtbank niet zonder twijfel worden vastgesteld dat hij beide borsten (uitgebreider) zou hebben aangeraakt. Ook bij de tweede vrouw kan de rechtbank niet vaststellen of er sprake was van het uitgebreider ‘masseren of kneden’ van de borsten van de patiënt.
Voor beide vrouwen geldt dat het voorval plaatsvond in de operatiekamer, kort voordat zij een borstverkleinende operatie ondergingen. De borsten waren om die reden ontbloot en ook 'het onderwerp' van het aanwezige medische personeel.
De rechtbank vindt wel dat er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. "Maar gelet op deze omstandigheden en de wijze van aanraken van de borst was er geen sprake van (opzet op) seksuele handelingen", oordeelt zij. Dit betekent dat de anesthesioloog niks strafbaars heeft gedaan en wordt vrijgesproken van beide verdenkingen.
Non-actief
Een assistent die getuige was van de betastingen meldde beide incidenten bij de ziekenhuisleiding. De anesthesioloog werd op non-actief gezet en zijn tijdelijke contract werd niet verlengd.
In 2024 legde het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Zwolle de man een voorwaardelijke schorsing van zes maanden op. De verdachte zag door de zaak zijn toekomst als arts nagenoeg verdampen, zo schetste hij eerder in de rechtbank.