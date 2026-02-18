Brandweer heeft handen vol aan vastgelopen liften: meer maatregelen nodig

De brandweer in Brabant heeft afgelopen jaar maar liefst 883 keer mensen uit vastgelopen liften bevrijd. Dat blijkt uit cijfers van de drie veiligheidsregio’s die zijn opgevraagd door Omroep Brabant. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant deed onderzoek en komt met maatregelen die het aantal opsluitingen én de druk op de brandweer moeten verminderen.

Uit cijfers blijkt dat er elk jaar opnieuw meer liftopsluitingen zijn. In 2023 waren er 795 meldingen, een jaar later 833 en in 2025 bevrijdde de brandweer in Brabant 883 keer mensen uit een kapotte lift. Stijging liftopsluitingen

Anderhalf jaar geleden begon de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een onderzoek. In die regio steeg het aantal liftopsluitingen van 276 in 2021 naar 508 het afgelopen jaar. Een exacte oorzaak is niet gevonden. “Het is een combinatie van mensen die langer thuis wonen en daardoor meer gebruik maken van de lift, meer hoogbouw, liften die verouderen en onderhoud dat in sommige gevallen achterblijft”, vertelt brandweerman Jeroen van Gruijthuijsen.

Van Gruijthuijsen deed samen met collega Chiara Pijnenburg onderzoek en komt met een aantal punten waarmee ze hopen dat het aantal meldingen bij de brandweer teruggedrongen kan worden. Op dit moment komt de brandweer in actie als de liftmonteur niet binnen een uur ter plekke kan zijn of als er een noodsituatie is. Dus in werkelijkheid zitten er dagelijks veel meer mensen vast in Brabantse liften. Meldkamer

“Het bevrijden van mensen uit liften behoort tot ons werk”, wil Van Gruijthuijsen benadrukken. “Maar we moeten nodeloze inzetten voorkomen.” Daarom zou de 112-meldkamer gerichte vragen moeten stellen om te kijken of er echt geen monteur onderweg is en of de brandweer wel nodig is. “Soms blijkt zelfs dat er helemaal niemand vast zit en dat alleen de lift vast staat.”

Mededeling bij de lift in de Mendelssohnflat (foto: Omroep Brabant).

Hotspots aanpakken

Een tweede maatregel is het aanpakken van zogenoemde hotspots, plekken waar het telkens misgaat. “We willen het gesprek aangaan met de verantwoordelijken van die locaties zodat ze het de volgende keer wellicht zelf kunnen oplossen zodat wij niet zes keer op dezelfde locatie staan”, zegt Van Gruijtenhuijsen. Als voorbeeld noemt hij ziekenhuizen. Die hebben medewerkers zo opgeleid dat ze weten hoe ze de deuren van de lift zelf kunnen openen en mensen kunnen bevrijden. “Woningbouwverenigingen zouden dat ook kunnen doen en dat kunnen opnemen in de storingsdienst.” Geld vragen?

Als bepaalde plekken eruit blijven springen dan zou er via de gemeente druk uitgeoefend kunnen worden. “Die kunnen dan in gesprek gaan met de eigenaar van de locatie en het onderhoudsbedrijf.” Bij elke bevrijding wordt een complete brandweerwagen op pad gestuurd. Iets wat de samenleving veel geld kost. “De kosten worden niet doorberekend aan de eigenaar van de lift”, weet Van Gruijtenhuijsen. “Dat is juridisch heel lastig en ook iets wat we niet zomaar willen doen. We gaan liever het gesprek aan en opzoek naar een oplossing.” Van Gruijthuijsen en Pijnenburg verwachten niet dat de cijfers dit jaar meteen zullen dalen. Er is nog veel data en onderzoek nodig om bepaalde plekken te kunnen aanpakken en maatregelen te nemen. En dat gaan ze samen met de Veiligheidsregio Zeeland doen.