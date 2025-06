Bewoners dagen niet naar buiten door kapotte lift: 'Opgesloten op zes hoog'

Bewoners van een flat aan de Generaal Teynstraat in Eindhoven zijn al tien dagen aan huis gekluisterd door een kapotte lift. Ziekenhuisafspraken worden uitgesteld en het sociale leven van een aantal bewoners staat op pauze. De reparatie van de lift laat nog even op zich wachten, terwijl de onrust bij de bewoners alleen maar toeneemt. "Het is wachten tot iemand door de brandweer naar beneden gehaald moet worden", zegt een bezorgde buurvrouw.

"Ik zit opgesloten en kan al de hele week nergens heen. Mijn vriend Hub kan niet eens een borrel komen drinken, want hij heeft een spierziekte en kan de trap niet op. Zelf kan ik ook niet naar buiten. Dat doet me erg veel verdriet", zegt Jan van Beers die op de derde etage van de flat woont. Door zijn slechte gezondheid is hij aan huis gekluisterd en dat baart hem grote zorgen. "Mijn voeten zijn soms zo dik dat ik mijn schoenen niet eens aan krijg. Door injecties in mijn ogen zie ik niet goed. Hoe ik met mijn conditie en de kwaliteit van mijn ogen de trap op kom, weet ik niet." De buurvrouw van Jan zit in hetzelfde schuitje en is al tien dagen niet buiten geweest. "Ik heb een hartritmestoornis en mijn bloed is te dik. Ik kan wel boodschappen doen, maar als ik de trap drie keer op en af moet, krijg ik een hartaanval."

Jan en zijn buurvrouw zijn al dagen niet naar beneden geweest (foto: Noël van Hooft)..

De bewoners van de 32 appartementen hebben een brief gestuurd naar woningbouwvereniging Trudo. "Maar je wordt van het kastje naar de muur gestuurd en niemand neemt zijn verantwoordelijkheid", zegt Jan.

De woningbouwvereniging laat in een reactie weten dat ze het vervelend vinden voor de bewoners, maar omdat slechts 34 procent van woningen van Trudo is, kunnen ze niks doen. "We verwijzen de bewoners door naar de vve (vereniging van eigenaren), maar we zoeken wel uit waarom het zo lang duurt", zegt een woordvoerder. De vve van Vb&t laat weten dat zij vijf dagen geleden een melding van de kapotte lift hebben gekregen. "Zo'n melding kan komen via een huurder van Trudo of een eigenaar. Een dag later hebben we een spoedmelding gemaakt voor de reparatie. De onderdelen zijn besteld, maar de levering kan even duren", zegt manager Stefan Pater. De vve gaat wel inventariseren of er behoefte is aan een tussentijdse oplossing. "Dat er bijvoorbeeld iedere donderdag op een bepaald tijdstip een student komt om boodschappen naar boven te brengen", heldert Pater op.

De buurvrouw kijkt tot die tijd ieder half uur of de lift al gemaakt is, maar het knopje blijft rood. In de galerij van de flat staat een stoel bovenaan de trap op uit te puffen. De buren maken zich grote zorgen over twee andere bewoners. "Op de achtste verdieping woont een oudere man met twee hondjes, die hij niet zomaar kan optillen om de trap af te gaan", zegt Jan. De gevolgen van de kapotte lift zijn ernstig voor de oudere en minder mobiele flatbewoners. "Mijn oma heeft het ontzettend zwaar. Ze zit opgesloten op zes hoog en moet veel huilen", vertelt kleindochter Nilab. "Ze heeft een hoge bloeddruk en is dement. Ze wil steeds naar buiten, maar we kunnen niet tot haar doordringen dat dat niet kan. We hebben haar huisarts- en ziekenhuisafspraken geannuleerd."

Nilab heeft de ziekenhuisafspraken van haar oma moeten afzeggen (foto: Noël van Hooft).

Het liftbedrijf laat aan Omroep Brabant weten dat de lift woensdag of donderdag gerepareerd wordt. Het heeft even moeten duren door de levertijd van onderdelen. "Dat is extra vervelend als het om oudere mensen gaat", aldus het bedrijf. KONE zegt klanten te adviseren om op tijd onderhoud te doen, maar dat klanten dat niet altijd doen en wachten tot de lift kapot is. Dat levert voor hen problemen op met een tekort aan ouder materiaal en een tekort aan personeel. Buurman Jan hoopt dat de lift op een goede manier gerepareerd wordt om problemen in de toekomst te voorkomen. "Deze lift is al vijftig jaar oud, als je een schroefje vervangt dan slijt alles. Ze moeten het een keer goed repareren."