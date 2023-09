Jopie (85) zat opgesloten door twee kapotte liften in de flat: 'Schandalig'

Oudere bewoners van een flat in Tilburg zaten het hele tropische weekend opgesloten door twee kapotte liften. Tot overmaat van ramp staat het trappenhuis, met negen verdiepingen, ook nog vol rommel door een verbouwing. Het is zeker niet de eerste lift van woningcorporatie WonenBreburg die lang buiten werking is. "Je telt niet meer mee", zegt de 85-jarige Jopie Scheurs.

"Het doet me heel veel verdriet. Ik kan de trap niet op en af", vervolgt Jopie met tranen in haar ogen. "Het is schandalig dat dit soort dingen gebeuren. Ik voelde me echt opgesloten", zegt de senior, die op de negende verdieping woont en met een rollator loopt. Als noodoplossing sliep ze het hele weekend bij haar dochter.

"Je wordt gewoon afgescheept."

Veel bewoners zijn slecht ter been en konden dus niet genieten van het mooie weer. "Je wordt niet normaal geholpen via de telefoon. 'Ik kan u ook niet op mijn rug nemen'", zo doet Jopie de telefonist na. "Je wordt gewoon afgescheept." De flat aan de Sweenlincklaan in Tilburg heeft twee liften. Die waren vrijdagmiddag tot en met maandagochtend tegelijkertijd buiten werking. Een van de liften is inmiddels gemaakt, maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. De lift maakt nog altijd krakende geluiden, waardoor sommige ouderen nog niet durven. Ook is die lift voor sommige bewoners te ver om te lopen. En dat terwijl die al ruim anderhalve week buiten werking was. Ook Irma nam haar ouders noodgedwongen in huis. Haar 79-jarige moeder kwam thuis van een operatie aan haar aorta, toen de lift kapot was. Haar 72-jarige vader was net gedotterd. "Belachelijk! Dit is heel frustrerend. Ik voel me machteloos." Volgens Irma stuurde de woningcorporatie iemand voor hand-en-spandiensten. "Die man was 62! Dus daar heb je ook niks aan. Die gaat mijn moeder ook niet zeven verdiepingen omhoog tillen."

"Ik sta helemaal te trillen van de spanning."

"Een ramp", zo beschrijft de 72-jarige Hariëtte Kock die situatie. Ze zat het hele weekend binnen. De lift aan haar kant is nog niet gemaakt. "Ik sta helemaal te trillen van de spanning. Ze moeten dit gewoon snel oplossen." Wonen Breburg zegt dat de tweede lift woensdag nog wordt gerepareerd. Problemen over de al gemaakte lift waren bij de woordvoerder nog niet bekend.

"We doen al het mogelijke."

"We hebben alle begrip voor de bewoners. We doen al het mogelijke om het zo snel mogelijk te repareren", benadrukt woordvoerder Eva Boon. "Liften maken gaat natuurlijk nooit snel genoeg." De problemen zijn volgens de woordvoerder ontstaan tijdens het installeren van camera's. Liften van Wonen Breburg haalden vaker het nieuws. Bij bewoners van flat Parkzicht in Tilburg gaan ze vaak kapot. Ook bij de Mendelssohnflat in de stad ging het in juli nog mis. "We hebben 20.000 woningen in Tilburg, dus dan heb je ook veel risico. We zetten volop in op onderhoud."

Veel rommel op de trappen (foto: Omroep Brabant).

Voor uw veiligheid en comfort (foto: Omroep Brabant).