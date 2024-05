Ouderen opgesloten door kapotte lift: ‘Mensen vereenzamen’

‘Buiten dienst’ staat er boven de lift in een seniorenappartement in Nuenen. Al tien dagen zitten dertien bewoners vast vanwege een kapotte lift. En het gaat nog dagen duren voordat de lift gemaakt kan worden. “Ik zit hier opgesloten en ik kan helemaal niks meer”, vertelt de 95-jarige Margot van Oord. De kapotte lift zorgt voor tranen bij de bewoners.

De 95-jarige vrouw is afhankelijk van haar rollator en de lift. Traplopen is geen optie. “Elke ochtend kijk ik of de lift het weer doet, maar dan zie ik weer de tekst dat-ie buiten dienst is.” Haar sociale leven staat al tien dagen helemaal stil. “Ik ga altijd boodschappen doen, ik rijd nog auto, ik doe nog van alles overdag. Maar ik doe nu helemaal niks meer.”

“Ik snap dat het een noodsituatie is, maar de bewoners hier vereenzamen.” Een van die bewoners is mevrouw Van Oord. Ze woont op de bovenste verdieping. “Ik voel me opgesloten, benauwd. Het tolt in mijn hoofd en ik kan niet meer slapen."

De bewoners hebben te horen gekregen dat er drie onderdelen kapot zijn. Over drie tot vier dagen zouden de onderdelen binnen moeten zijn. “Ondertussen zitten wij allemaal hier vast”, zegt mevrouw Bartels. “Dit is een hele belemmering. Ik gebruik een scootmobiel en loop rond met een rollator. Maar nu zijn we allemaal afhankelijk geworden van anderen. Van de boodschappen tot afval weggooien, we kunnen geen kant op.”

Mevrouw Van Oord snapt niet dat een liftenbedrijf geen onderdelen op voorraad heeft liggen. Mevrouw Bartels is het met haar eens: “Het is niet de eerste keer en we zijn niet de enige, we horen het vaak.” Zo zorgden kapotte liften afgelopen jaar voor ellende in onder andere Bladel, Veldhoven, Geldrop, Breda en in drie flatgebouwen in Tilburg.

Mevrouw Bartels is er helemaal klaar mee. “Vorige week zou ik naar Tineke Schouten gaan, heb ik moeten annuleren. Zondag zou ik naar een verjaardagsfeestje gaan, kan niet doorgaan.”

Als ze haar scootmobiel op de gang ziet staan, wordt het haar allemaal even teveel. “Hoe heerlijk zou het zijn als ik met mijn scootmobiel even naar beneden kan. Even de boodschappen doen, even naar buiten, even frisse lucht. Maar het gaat niet”, zegt mevrouw Bartels terwijl de tranen over haar wangen rollen. “Ik sta hier hulpeloos.”

En twee verdiepingen naar beneden met de trap dan? Dat is echt niet te doen, zo laat mevrouw Bartels zien. “Ik heb pas mijn rug gebroken en ik ben nog aan het herstellen.” Ze loopt zes treeën naar beneden. Met een arm aan de leuning en een hand op haar been strompelt ze naar boven. “Ik ben moe, het was maar een klein stukje en nu ben ik al kapot”, zegt ze terwijl ze tegen de muur staat uit te uit te hijgen.

