Brandstichting bij bussen van dakdekker en stratenmaker in Nuland

Twee bedrijfsbussen zijn in de nacht van woensdag op donderdag in brand gestoken aan de IJzerkampen in Nuland. De ene bus is van een dakdekker, de ander van een stratenmaker.

De brand werd rond één uur gemeld bij de brandweer. Korpsen uit Geffen en Heesch rukten uit om de brand te bestrijden. Ook de politie kwam met meerdere eenheden naar de brand.

De bussen stonden afzonderlijk geparkeerd. Aan het begin van de straat stond de bus van een dakdekker, zo'n twintig meter verderop die van een stratenmaker. Ondanks het nachtelijke tijdstip, trok de brand behoorlijk wat bekijks van buurtbewoners.

De politie doet onderzoek naar de branden, volgens hen is er geen relatie tussen de twee eigenaren van de bedrijfsbussen. Over het motief is nog niets bekend. De bussen zijn door een berger afgevoerd.

Bussen in brand gezet Beide voertuigen gingen door de brand verloren. Volgens de politie ter plaatse is op camerabeelden duidelijk te zien dat de bussen in brand zijn gezet.

Dakdekkersoorlog in Den Bosch

Auto's, busjes en huizen van dakdekkers in Den Bosch waren in afgelopen jaren vaker het doelwit van explosies en brandstichtingen. Uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat er sinds de zomer van 2024 zeker 33 aanslagen plaats vonden.

In oktober 2024 bereikte het conflict een kookpunt met zeker tien aanslagen. Na februari leek het een paar maanden rustig, maar vanaf juli '25 volgden opnieuw een aantal aanslagen op een auto en een bestelbus van een dakdekker.

Ook in januari van dit jaar werd een bedrijfsbus van een dakdekker verwoest door brand.

'De onderwereld'

Een dakdekker deed eerder een boekje open bij Omroep Brabant en omschreef de dakdekkerswereld als 'de onderwereld'. Het zou allemaal gaan om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. In verband met de dakdekkersoorlog zijn inmiddels meerdere verdachten aangehouden.