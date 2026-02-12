De Kies je Kraker stembus gaat bijna dicht: stem nu nog op jouw favoriet

Iedere stem telt, dus ook die van jou! Tot vanavond 19.50 uur kun je nog stemmen op de carnavalskraker van het jaar. Dan sluit de stembus en moeten we nog één nachtje slapen. Tijdens 3 Uurkes Vurraf wordt namelijk bekend gemaakt wie de winnaar is van Kies je Kraker.

De wedstrijd begon met 33 liedjes. Na een aantal dagen vielen de onderste 22 af en begon de finale met de beste 11. Op de stempagina zie je ook nog de 'Gouden Zone'. Dat zijn de vijf populairste liedjes in alfabetische volgorde. Zo zie je welke liedjes populair zijn, maar niet in welke volgorde ze staan. "We houden het natuurlijk wel spannend", zegt juryvoorzitter Mark Versteden.

Omroep Brabant gaat elk jaar op zoek naar het beste carnavalsliedje van het jaar. In twee rondes mag het publiek stemmen op zijn of haar favoriet. Dat is ook dit jaar weer massaal gedaan, waarmee het met afstand de grootste carnavalsliedjeswedstrijd is. Mark: "Deze prijs wil je als artiest winnen!"

De prijs wordt zoals gezegd uitgereikt tijdens 3 Uurkes Vurraf op vrijdagmiddag. In het allerlaatste Kies je Kraker Journaal van 2026 blikt Mark alvast vooruit op de show samen met presentator Jordy Graat. En ook hier gaat het bijna mis... Gelukkig hebben we piepjes.

Bekijk de video hieronder: