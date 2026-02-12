Het geheugen van Marlon B. (44) doet het weer: hij heeft zijn ex vermoord

Marlon B. (44) uit Hoogeloon heeft eindelijk de moord op zijn ex bekend. Dat bleek donderdag voor het gerechtshof in Den Bosch. Hij is in hoger beroep gegaan omdat hij het niet eens is met de straf van 24 jaar, die hij twee jaar geleden van de rechtbank kreeg. Volgens B. heeft hij ‘niet aangeboren hersenletsel’ en moet daar rekening mee worden gehouden.

B. oogde wat brozer en ouder dan twee jaar geleden tijdens zijn rechtszaak. De man die voorheen een sportschool runde in Eersel en Nederlands kampioen judo was, ziet er tegenwoordig maar iel uit. Hij sprak bedachtzaam tegen de raadsheren in een vrijwel leeg zaaltje op de eerste verdieping. Zijn bekentenis was opvallend, omdat B. zich twee jaar geleden steeds beriep op geheugenverlies. Precies de nacht van 18 tot 19 november 2022 kon hij zich niet meer herinneren. En precies die nacht werd zijn ex Silvana Heber (36) gewurgd in hun huis in Hoogeloon, terwijl hun vier kinderen sliepen, en gedumpt in een zelfgegraven graf in het buitengebied tussen Vessem en Veldhoven.

En dus antwoordde B. op alle lastige vragen dat hij het helaas écht niet meer wist. Daarmee stuurden B. en zijn advocaat aan op een plotselinge, niet geplande dood van Silvana. Maar de rechtbank geloofde hem niet en veroordeelde B. tot 24 jaar cel voor het bewust vermoorden van zijn ex én het begraven van haar lichaam.

In hoger beroep gooit Marlon B. het dus over een andere boeg om een lagere straf te krijgen voor een van de gruwelijkste femicides van de laatste jaren in Brabant. Hij vertelde dat hij er in gesprekken met een psycholoog in de gevangenis in Vught achter is gekomen dat hij niet-aangeboren hersenletsel heeft. Dit zou zijn gekomen toen hij van alles had gebroken op zijn 26ste. Dit zou hebben gezorgd voor bijvoorbeeld concentratieproblemen en overgevoeligheid voor prikkels. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

B. wil graag weten hoe het zover heeft kunnen komen dat hij zijn ex vermoordde in de nacht voor zij ging verhuizen, zodat het niet nog een keer gebeurt. De advocaat van Marlon B. pleitte daarom voor nieuw onderzoek en vertelde dat B. zich het liefst wil laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Maar volgens de advocaat-generaal kwam de psycholoog niet met nieuwe inzichten, maar Marlon B. zelf. Zij verzette zich daarom ook tegen nieuwe onderzoeken, en het hof ging daarin mee. Volgens de voorzitter geven de rapporten die eerder zijn gemaakt een goed beeld van Marlon B. En dus kan de behandeling van de zaak gewoon verder. Op 4 mei is een nieuwe tussentijdse zitting gepland. Wanneer het hoger beroep inhoudelijk zal worden behandeld, is nog niet bekend. B. liet verder niets los over zijn bekentenis. Hij heeft nu ‘meer dingen verteld dan hij eerder heeft gedaan’, vertelde hij alleen. Maar dat is niet zo moeilijk, want bij de rechtbank vertelde hij helemaal niks. Alleen dankzij het gps-systeem in de audio-installatie van zijn Mercedes wist de politie het graf van Silvana te vinden. Eerder maakten we deze video over de zaak Marlon B.