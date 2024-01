Marlon B. zwijgt nog steeds over moord op zijn ex Silvana

Marlon B. (42) uit Hoogeloon heeft nooit toegegeven dat hij zijn ex Silvana Heber (36) heeft vermoord. De vrouw werd 22 november 2022 dood gevonden in een soort graf in het buitengebied tussen Vessem en Veldhoven. Marlon B. zit inmiddels 14 maanden vast voor de moord op zijn ex. Donderdag staat hij voor de rechter en is de vraag: bekent hij of blijft hij zwijgen?

Alle elementen voor een klassieke partnermoord zijn in deze zaak aanwezig: Silvana wilde Marlon verlaten na drie jaar met hem te hebben samengewoond in hun huis aan de Dyckmeesterstraat in Hoogeloon. Ze had inmiddels al een ander huis gevonden en was bezig haar laatste spullen te verhuizen.

Maar ineens werd Silvana vermist. Op zaterdag 19 november gingen alle alarmbellen af toen de vrouw niet kwam opdagen bij familie. Marlon B. was die ochtend gewoon met zijn en haar kinderen naar de voetbalclub gegaan, zoals zo vaak op zaterdag.

Later op de dag werd hij aangehouden, maar wat de politie ook probeerde, Marlon bleef zwijgen of ontkende iets met de Silvana’s verdwijning te maken te hebben. Een paar dagen later vond de politie het lichaam van Silvana, waarschijnlijk dankzij gps-gegevens uit de auto van Marlon.

Justitie zet donderdag waarschijnlijk in op moord. Tijdens eerdere zitting gaf de officier van justitie aan dat Marlon de dood van zijn vrouw van tevoren heeft bedacht. Zo zijn er bandensporen gevonden in de tuin achter het huis waar Marlon en Silvana woonden. Er is bloed gevonden van Silvana in het huis én in de auto van Marlon. En uit gps-gegevens van Marlons auto zou blijken dat hij die vrijdagnacht, toen Silvana verdween, op de Half Mijl in Veldhoven is geweest, waar Silvana begraven lag.

De advocaat van Marlon B. wil niet meer zeggen over de zitting van donderdag dan dat zijn cliënt aanwezig zal zijn. Of Marlon B. iets gaat zeggen of zijn houding heeft veranderd, is niet duidelijk.

Justitie zal waarschijnlijk een hoge celstraf eisen of een wat lagere celstraf in combinatie met een behandeling. Als Marlon B. blijft zwijgen, dan kan die houding ook leiden tot een hogere straf als de rechtbank meent dat hij verantwoordelijk is voor de dood van Silvana.

Omroep Brabant volgt de zaak donderdag op de voet. Vanaf het begin van de zitting kun je alles lezen in ons liveblog op onze website en app.

MEER OVER DE VERDWIJNING VAN SILVANA:

Marlon B. ontkent moord op zijn ex Silvana: 'Ik heb het niet gedaan'

Als een vrouw wordt vermoord, heeft de partner of de ex het meestal gedaan

Vermiste Silvana dood teruggevonden: dit gebeurde er sinds haar verdwijning

Lichaam Silvana Heber gevonden in bosgebied, bevestigt politie