Nieuwe aanwijzingen in zoektocht naar Silvana: politie zoekt in Vessem

De politie zoekt dinsdagmiddag in de omgeving van Half Mijl in Vessem naar de vermiste Silvana Heber. De politie heeft een groot zoekgebied afgezet om eventuele sporen niet verloren te laten gaan. Specialisten van Forensische Opsporing doen onderzoek in het gebied. Dat meldt de politie dinsdagmiddag op Twitter.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision

