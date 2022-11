Lichaam gevonden in zoektocht naar vermiste Silvana Heber

De politie heeft dinsdagavond een lichaam gevonden in de zoektocht naar de vermiste Silvana Heber uit Hoogeloon. Dit is rond elf uur gebeurd in een bosgebied tussen Vessem en Veldhoven. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om Silvana.

De politie zocht in het gebied na niet nader omschreven 'aanwijzingen'. Het stuk bos is aan het oog onttrokken met grote zwarte schermen. Het onderzoek naar verdere sporen bij de vindplaats gaat 's nachts verder en 'moet meer duidelijkheid geven over de toedracht', aldus de politie. Ex-vriend verdacht

Silvana verdween afgelopen zaterdag. Sindsdien is van de 36-jarige vrouw niets meer vernomen. De politie arresteerde vlak na haar vermissing haar 41-jarige ex-vriend Marlon B. De rechter-commissaris verlengde dinsdag het voorarrest van deze man met veertien dagen. Justitie verdenkt hem van moord op Silvana. Familieleden van de vrouw sloegen zaterdagochtend alarm toen Silvana niet kwam opdagen voor een afspraak. De politie startte direct daarna een onderzoek. LEES OOK: Verslagenheid in Hoogeloon over vermiste Silvana: 'Ergste voor de kinderen' Ex-partner van vermiste Silvana Heber wordt verdacht van moord Opgepakte ex van vermiste Silvana, 'Een gesloten man met losse handjes'