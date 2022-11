Verslagenheid in Hoogeloon over vermiste Silvana: 'Ergste voor de kinderen'

Verslagenheid, onbegrip en onrust heerst er onder de inwoners van Hoogeloon. Dinsdagavond werd in gemeenschapshuis D’n Anloop een bijeenkomst gehouden over de vermissing van Silvana Heber. Zo’n 150 bewoners werden door de burgemeester, politie en de school bijgepraat over de situatie. Maar heel veel kon er niet worden verteld.

Rochelle Moes Geschreven door

Volgens burgemeester Remco Bosma heeft de gebeurtenis een grote impact op het dorp. “De gemeenschap is klein. Kinderen zitten bij elkaar op school en de lokale sportclub. Mensen komen elkaar tegen. Dit is een grote klap.”

"We proberen uit te leggen dat dit soort dingen helaas wel gebeuren. Zelfs in Hoogeloon."

Dat is ook wat de bewoners zelf ervaren. “Het leeft heel erg. Dit zijn we niet gewend hier”, vertelt een man zichtbaar aangeslagen. “We hopen dat ze gevonden wordt. De kans is niet heel groot, maar hoop doet leven.” Veel bewoners hebben zoons of dochters die bij de kinderen van Silvana op school zitten. “We proberen uit te leggen dat het niet normaal is, maar dat dit soort dingen helaas wel gebeuren. Zelfs in Hoogeloon”, vertelt een vader. “Mijn dochter is een klasgenootje van een van haar kinderen”, vertelt een vrouw. “Gelukkig vraagt ze er nog niet echt naar, maar ik maak me zorgen om haar eigen vier kinderen. Die gaan straks vragen naar hun mama.”

"Het siert de gemeenschap dat ze zelf wil gaan zoeken, maar nu moet je dat aan professionals overlaten."

Tijdens de bijeenkomst vertelt de directrice van basisschool De Vest dat ze de kinderen zo goed mogelijk proberen op te vangen. “We proberen zo normaal mogelijk les te geven om geen extra onrust te veroorzaken. We merken dat de vermissing veel impact heeft, maar op school mogen ze even kind zijn”, aldus Miranda de Graauw. De politie kamt op dit moment een bosgebied uit in de omgeving van Vessem. Ze benadrukt om niet zelf te gaan zoeken naar Silvana, omdat er dan sporen gewist kunnen worden. “We krijgen signalen dat mensen zelf willen gaan zoeken”, vertelt de burgemeester. “Dit siert de gemeenschap, maar in dit geval moet je dat toch aan professionals overlaten.” Mensen kunnen helpen door info te melden bij politie. Reacties van inwoners die bij de bijeenkomst aanwezig waren: