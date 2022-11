Ex-partner van vermiste Silvana Heber wordt verdacht van moord

De 41-jarige Marlon B. (41) wordt verdacht van moord op Silvana Hebers (36). B. is de ex-partner van Silvana uit Hoogeloon die sinds afgelopen zaterdagochtend wordt vermist. Het OM is er nu van overtuigd dat Silvana niet meer leeft. Marlon B.'s verblijf in de cel is dinsdag met veertien dagen verlengd door de rechter in Den Bosch.

Het Openbaar Ministerie denkt dat de man weet wat er met Silvana is gebeurd. "Wij vrezen voor haar leven", zegt het OM. "Meerdere factoren maken dat wij vermoeden dat de verdachte meer weet over het lot van Silvana." Sinds zaterdagochtend wordt er gezocht naar de 36-jarige Silvana Heber. Tot nu toe ontbreekt ieder spoor van de vrouw. Er werd onder meer gezocht in de stukken bos rondom Hoogeloon. Daarbij zette de politie speurhonden en een helikopter in. Ook schoot het Veteranen Search Team (VST) te hulp. De politie riep dinsdag mensen op die concrete aanwijzingen hebben over de verdwijning van Silvana zich te melden. "We maken ons nog altijd ernstige zorgen om Silvana. Daarom vragen we met klem om je te melden, als je ook maar iets weet over waar zij kan zijn. Hoe klein een detail soms ook lijkt, het kan ontzettend belangrijk zijn. Wij trekken op dit moment alle tips na", vertelde een politiewoordvoerster. LEES OOK: Silvana Heber (36) uit Hoogeloon vermist, 41-jarige ex-partner opgepakt Opgepakte ex van vermiste Silvana, 'Een gesloten man met losse handjes'

Op deze plekken wordt gezocht naar de vermiste Silvana Heber Zoektocht naar vermisten: zo gaat het Veteranen Search Team te werk