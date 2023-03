Marlon B. ontkent moord op zijn ex Silvana: 'Ik heb het niet gedaan'

Marlon B., die verdacht wordt van moord op zijn ex Silvana Heber, ontkent dat hij haar heeft omgebracht. “Ik heb dat niet gedaan”, zo zei hij vrijdagmorgen in rechtbank in Den Bosch. De verdachte volgde de zitting via videoverbinding. Het lichaam van de 36-jarige Silvana werd op 22 november vorig jaar gevonden in bossen tussen Vessem en Veldhoven.

Op zaterdag 19 november werd Silvana als vermist opgegeven. Haar familieleden sloegen alarm toen ze niet was komen opdagen voor een afspraak. Diezelfde dag werd haar ex, Marlon B., aangehouden. Hij zit inmiddels vast in de gevangenis in Vught. Kort voor zijn aanhouding stond hij nog te kijken naar de voetbalwedstrijden van zijn zoon en een van de dochters van Silvana. Dagenlang zochten agenten, vrijwilligers en het Veteranen Search Team in de bossen en het buitengebied van Hoogeloon. Ook werden speurhonden en een helikopter ingezet. Op 22 november werd haar lichaam gevonden in een bosgebied tussen Vessem en Veldhoven. In Hoogeloon werd met verbijstering en ongeloof gereageerd op de dood van Silvana. Drie jaar relatie

Silvana en de 41-jarige Marlon hadden drie jaar een relatie. Ze hadden geen kinderen samen. Marlon heeft twee zoontjes uit eerdere relaties en Silvana twee jonge dochters. De verdachte runt een sportschool in Eersel en was een succesvol judoka. Hij werd drie keer Nederlands kampioen, nam drie keer deel aan het Europees Kampioenschap en eenmaal aan het Wereldkampioenschap. Buren vertelden Omroep Brabant eerder dat ze al vaker politie hebben gezien bij het huis in Hoogeloon. Ook zou een eerdere partner van B. bij hem vertrokken zijn vanwege geweld in de relatie. Silvana zou de relatie hebben verbroken en wilde op een nieuw adres in Hoogeloon gaan wonen.