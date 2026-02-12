Onrust bij medewerkers ASML: 'Vertrouwensbreuk door rigoureus besluit'

Onder de werknemers bij chipmachinefabrikant ASML heerst veel onrust na de aankondiging dat er ongeveer 1700 medewerkers uit moeten. Dat zeggen vakbonden FNV als CNV. “De eens zo loyale ASML-werknemer is gekanteld”, zegt Rémy Biesmans van CNV. “Er is duidelijk een vertrouwensbreuk ontstaan door dit rigoureuze besluit.”

ASML maakte vorige maand bekend ongeveer 1700 mensen te gaan ontslaan, op de dag dat ook bekend werd dat het bedrijf bijna tien miljard euro winst heeft gemaakt. “Je noemt feitelijk een recordomzet in één adem met ontslagen”, zegt Biesmans. Maandag zaten de vakbonden bij ASML aan tafel. Dinsdag en woensdag hielden de vakbonden 's avonds bijeenkomsten voor ASML-medewerkers.

"Sluit niet uit dat ik ook een keer aan de beurt ga zijn."

“En dan niet tien ontslagen, maar we hebben het hier over 1700 mensen uiteindelijk", zegt Biesmans die vreest voor meer ontslagen. "Dat doet wel wat met het vertrouwen. Ik zie mensen die boos en teleurgesteld zijn in hun werkgever. Die zich zorgen maken over hun toekomst. Mensen vragen zich af of ze nog kunnen passen binnen ASML.”

“Er zijn al medewerkers naar me toe gekomen die hebben gezegd dat het hen niet persoonlijk treft. Maar ze staan wel solidair achter mensen die het wel raakt. Ze zeggen: ik sluit niet uit dat ik ook een keer aan de beurt ga zijn. En daar ga je dus op dat vertrouwen zitten.” CNV sluit stakingen niet uit, maar ‘zover is het nog lang niet’ zegt Biesmans. “We zijn aan de vooravond van de gesprekken. Maar mocht het zover komen, dan sluit ik niet uit dat mensen actiebereid zijn.”

"Dan moeten ze het land verlaten."

Vakbond FNV had woensdagavond een ledenvergadering om over de reorganisatie te praten. “Daar zaten ook heel veel mensen met een expertachtergrond. Ze komen uit landen van ver buiten Europa. Ze zijn natuurlijk met een belofte van een vast dienstverband hier heen gehaald.” Volgens FNV'er Peter Reniers is er veel onrust omdat ze dachten bij ASML te kunnen blijven. “Ze verlaten hun land en familie om hier een toekomst op te bouwen. Dat doen ze ook vaak niet enkel voor vijf jaar. Ze willen hier ook gewoon blijven. Dus ze komen hier met het hele gezin, kinderen gaan naar school.” “Als hun contract ontbonden wordt door ontslag, komen zij natuurlijk in een heel onzekere situatie. Ze moeten binnen drie maanden ook weer een andere dienstbetrekking zien te vinden want anders heeft dat gevolg voor hun werkvergunning. Dan moeten ze het land verlaten.”

"Ze hebben niet in de gaten wat dit voor impact heeft op de mensen."