Weer filmen mensen heftige ongelukken: 'Plezier halen uit andermans leed'

21 mensen werden woensdag betrapt toen ze vanuit hun voertuig beelden aan het maken waren van een heftig ongeluk op de A2 bij Boxtel. Maandag zagen agenten dat mensen filmden bij een dodelijk ongeval in Oss. Waarom doen deze 'ramptoeristen' dit?

Waarom zit het in de aard van sommige mensen om direct hun telefoon te pakken als er een heftig ongeluk is gebeurd? Daar zijn twee grote verklaringen voor, legde gedragspsycholoog Chantal van der Leest eerder al uit aan Omroep Brabant. "Allereerst is ramptoerisme voor veel mensen de manier om iets mega spannends te ervaren, zonder daarbij zelf in gevaar te raken. Vergelijk het met het lezen van een thriller, het kijken van een horrorfilm of een ritje in een achtbaan."

Maandag overleed een fietsster op een rotonde bij Oss, na een aanrijding met een vrachtwagen. De politie meldde dat meerdere mensen het ongeluk filmden , terwijl ze reden.

Er waren meer mensen, dan de 21 die betrapt zijn, die beelden maakten van een zwaar ongeluk op de A2 bij Boxtel woensdag. Hun kentekens konden niet opgeschreven worden, omdat de politie toen nog druk bezig was met de afhandeling van het ongeluk.

Dit is volgens de psychologe de vervelende kant van het verhaal. "Het betekent dat mensen plezier beleven aan andermans leed."

De andere verklaring stemt in die zin wat optimistischer. "Het komt ook voort uit ons oerinstinct. Als je iemand iets vervelends ziet overkomen, dan weet je dat je dat moet zien te voorkomen. Zo leer je als het ware van de gevaren die anderen lopen."

Slechte dingen voorrang geven

En dat leren doen we nou eenmaal het best van negatieve situaties, weet Van der Leest. "Onze hersenen zijn zo geprogrammeerd om slechte dingen voorrang te geven. Denk aan die ene slechte recensie, die je leest. Of wanneer je baas na tien complimenten één puntje van kritiek heeft. Dát is wat blijft hangen."

Wat niet bepaald helpt, is het bestaan van social media. "We zijn het normaal gaan vinden om gelijk dat telefoontje erbij te pakken en zo'n ongeluk te filmen." En dan 'loont' het ook nog eens om die filmpjes te plaatsen. "Ze worden als een gek bekeken. Terwijl je er eigenlijk onder zou moeten zetten dat dit echt niet door de beugel kan."

Al lijkt het haar niet waarschijnlijk dat dat snel gaat gebeuren. "Heel Dumpert draait bijvoorbeeld op dit soort beelden."

Strafbaar maken

In de Tweede Kamer zijn CDA en GroenLinks-PvdA bezig om het maken en verspreiden van dergelijke beelden verboden te maken. "Het is onacceptabel dat dit soort beelden op sociale media verschijnen", zei Kamerlid Mutluer van GroenLinks-PvdA hier over.