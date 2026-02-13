LIVE | Stint-ongeluk: rechtbank Den Bosch doet uitspraak
De rechtbank in Den Bosch doet vandaag uitspraak in de zaak rond het Stint-ongeluk in Oss. Daarbij kwamen op 20 september 2018 vier kinderen om het leven. Twee directeuren en hun bedrijven worden verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk, omdat de Stint niet zou deugen. Hier kun je de uitspraak live volgen.
Liveblog
Nog wachten
Het is nog wachten op de directeuren Edwin Renzen en Peter Noordlander en hun advocaten. Ook de rechters moeten nog binnen komen om de zitting te laten beginnen.
Het gaat beginnen
Alle toehoorders worden nu in de zaal gelaten. Dus de uitspraak gaat zo beginnen. Er zijn zoveel mensen dat het niet in de zaal beneden past. Sommige mensen staan in de zaal. Ook de tribune boven loopt vol.
Kussentjes
Een terugkerend thema tijdens deze rechtszaak zijn de kussentjes. De banken van de rechtbank in Den Bosch zijn niet de meest comfortabele. Vooral tijdens de lange zittingsdagen hadden veel mensen een kussentje bij zich voor meer comfort. Nu worden er laptopkussens uitgedeeld omdat er niet voor elke journalist een tafeltje is.
Uitspraak is half uur later
De uitspraak wordt met een half uurtje uitgesteld. De advocaten van de directeuren, het echtpaar Knoops, kwamen in een file terecht. Via een omweg komen ze nu naar de rechtbank.
Druk
De uitspraak begint om 13:00 uur. Het is druk in de rechtbank. De nabestaanden zijn er. Maar ook de directeuren en mensen die hen ondersteunen. Daarnaast zijn er veel journalisten. Maar ook onderzoekers van de politie. Zij worden zo de zaal ingelaten. In de zaal zitten al veel journalisten klaar. Het doen van de uitspraak zal naar verwachting zo'n 20 tot 25 minuten duren.
Hoe zat het ook alweer?
De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de directeuren van de Stint was in december. De rechtbank had zes dagen nodig om alles te bespreken. Hier kan je teruglezen hoe dat is gegaan.
Normaal gesproken doet de rechtbank twee weken later uitspraak. Maar omdat dit zo'n complexe zaak is hadden de rechters meer tijd nodig. Daarom is de uitspraak vandaag.