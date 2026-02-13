LIVE | Stint-ongeluk: rechtbank Den Bosch doet uitspraak

10:02

De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de directeuren van de Stint was in december. De rechtbank had zes dagen nodig om alles te bespreken. Hier kan je teruglezen hoe dat is gegaan.

Normaal gesproken doet de rechtbank twee weken later uitspraak. Maar omdat dit zo'n complexe zaak is hadden de rechters meer tijd nodig. Daarom is de uitspraak vandaag.