Zeven jaar na Stint-ongeluk: rechtbank doet uitspraak in strafzaak
De rechtbank in Den Bosch doet vrijdag uitspraak in de zaak rond het Stint-ongeluk in Oss. Daarbij kwamen op 20 september 2018 vier kinderen om het leven. Twee directeuren en hun bedrijven worden verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk omdat de Stint niet zou deugen. De nabestaanden hopen op gerechtigheid, terwijl de verdachten strijden voor vrijspraak.
Wat gebeurde er in 2018?
Het Stint-ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang in Oss. De elektrische bolderkar die vier kinderen vervoerde, werd geschept door een trein. Dana (8), Liva (4), Fleur (6) en Kris (4) kwamen om het leven, hun begeleidster en één ander kind raakten zwaargewond.
Het ongeluk liet diepe littekens achter bij de betrokken gezinnen. De centrale vraag is of de Sint wel veilig genoeg was en of de producenten wel volgens de regels gewerkt hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijf jaar en vier maanden gevangenisstraf geëist tegen de directeuren van de Stint, Edwin Renzen en Peter Noorlander, en forse boetes tegen hun bedrijven.
Wat was er mis met de Stint?
Volgens het OM zijn de gebreken aan de Stint de oorzaak van het ongeval. De elektrische bolderkar zou niet beschikken over een noodstopvoorziening, de remmen werkten onvoldoende en er waren andere technische tekortkomingen die het risico van een ongeval vergrootten.
Het OM beschuldigt de verdachten niet alleen van het veroorzaken van de dodelijke slachtoffers, maar ook van het misleiden van de autoriteiten. Het rapport van TÜV Süd, dat door de verdachten zou zijn gemanipuleerd om de remmen van de Stint goed te laten keuren, speelt daarbij een belangrijke rol.
Waarom zijn de directeuren niet schuldig?
De advocaten van de verdachten, het echtpaar Knoops, betoogde echter dat het niet duidelijk is wat de precieze oorzaak van het ongeluk was. Geert Jan Knoops stelt dat er twee mogelijke scenario's zijn – een technische fout of een menselijke vergissing – maar dat geen van beide scenario's boven redelijke twijfel is komen vast te staan.
Daarom zou er volgens de verdediging geen sprake zijn van strafbaar handelen. Knoops verwijt het OM tunnelvisie en stelt dat ze te veel vasthouden aan één scenario: dat de Stint het probleem was. Hij wil dan ook vrijspraak voor de twee directeuren.
Wat voor impact heeft het ongeluk gehad op de nabestaanden?
Voor de nabestaanden van de slachtoffers is de rechtszaak geen gemakkelijke reis geweest. Ze hebben gehoord over de gebreken aan de Stint, de gemanipuleerde keuringrapporten en de mogelijke nalatigheid van de verdachten. Maar voor hen is het belangrijkste dat de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen.
De ouders van de overleden kinderen hebben zich in de rechtszaal uitgelaten over hun emoties en de impact die het verlies van hun kinderen heeft gehad. Ze uitten hun boosheid over het gebrek aan medeleven van de producenten van de Stint, die volgens hen geen contact hebben opgenomen met de nabestaanden.
Twee van de slachtoffers waren de zusjes Dana en Liva. Hun zusje Indy raakte zwaargewond. Ouders Wendy en Erwin vertelden in de rechtbank hun verhaal. Vader Erwin kreeg het telefoontje dat geen enkele ouder ooit wil krijgen. "De paniek sloeg in als een bom." Hij beschrijft zijn angst om alle drie zijn dochters kwijt te raken, toen de politie hem belde.
Erwin is woedend op de directeuren van de Stint: "Zijn mediaoptredens hebben me erg gekwetst. Het maakt me boos dat de producent geen medeleven heeft getoond, richting de nabestaanden. Je moet jezelf schamen. Een ongeluk is een ongeluk, maar dit is nalatigheid. Het had geholpen als jullie naar ons toe waren gekomen", zegt Erwin.
Wat zeiden de directeuren in hun laatste woord?
De nabestaanden liepen op de laatste dag van de rechtszaak de zaal uit toen directeur Edwin Renzen het woord nam. "Wij hebben de afgelopen dagen goed geluisterd. We hebben gehoord hoe de afgelopen jaren sinds het ongeval beleefd zijn en wat het heeft gedaan. Daar voelen we in mee."
"Tegelijkertijd is in deze procedure duidelijk geworden dat de strafrechtelijke verdenking een juridisch construct is. En geen beschrijving geeft van wie we werkelijk zijn en hoe we hebben gehandeld", las Renzen voor uit zijn verklaring.
De uitspraak is vrijdag om een uur 's middags.
