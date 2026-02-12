Zeven jaar na Stint-ongeluk: rechtbank doet uitspraak in strafzaak

De rechtbank in Den Bosch doet vrijdag uitspraak in de zaak rond het Stint-ongeluk in Oss. Daarbij kwamen op 20 september 2018 vier kinderen om het leven. Twee directeuren en hun bedrijven worden verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk omdat de Stint niet zou deugen. De nabestaanden hopen op gerechtigheid, terwijl de verdachten strijden voor vrijspraak.

Wat gebeurde er in 2018?

Het Stint-ongeluk gebeurde op een spoorwegovergang in Oss. De elektrische bolderkar die vier kinderen vervoerde, werd geschept door een trein. Dana (8), Liva (4), Fleur (6) en Kris (4) kwamen om het leven, hun begeleidster en één ander kind raakten zwaargewond.

Het ongeluk liet diepe littekens achter bij de betrokken gezinnen. De centrale vraag is of de Sint wel veilig genoeg was en of de producenten wel volgens de regels gewerkt hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijf jaar en vier maanden gevangenisstraf geëist tegen de directeuren van de Stint, Edwin Renzen en Peter Noorlander, en forse boetes tegen hun bedrijven.

Wat was er mis met de Stint?

Volgens het OM zijn de gebreken aan de Stint de oorzaak van het ongeval. De elektrische bolderkar zou niet beschikken over een noodstopvoorziening, de remmen werkten onvoldoende en er waren andere technische tekortkomingen die het risico van een ongeval vergrootten.

Het OM beschuldigt de verdachten niet alleen van het veroorzaken van de dodelijke slachtoffers, maar ook van het misleiden van de autoriteiten. Het rapport van TÜV Süd, dat door de verdachten zou zijn gemanipuleerd om de remmen van de Stint goed te laten keuren, speelt daarbij een belangrijke rol.

Ben jij geïnteresseerd in nog meer bijzondere rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant: