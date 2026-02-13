Stint-directeuren niet schuldig aan ongeluk: nabestaanden verslagen

15:10

De essentie is dat de directeuren niet expres een levensgevaarlijk product op de markt hebben gebracht en dat ze dat verwegen hadden op het moment dat de Stint verkocht werd. En dus kun je ze ook niet verwijten dat daardoor het ongeluk is gebeurd, is de lezing van de rechter. Daarom zijn vrijgesproken.

Daarnaast is uit deze rechtszaak geen oorzaak van het ongeluk gekomen. Het blijft onduidelijk of het dus aan de Stint lag of dat er iets anders fout is gegaan.

Wel wordt de twee directeuren verweten dat ze in bepaalde documenten beweringen hebben gedaan die niet klopte. Zoals in een brief aan de minister. Ze zijn dus schuldig aan valsheid in geschrifte. Maar de rechter vindt het niet nodig om hiervoor een straf te geven.