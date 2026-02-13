Stint-directeuren niet schuldig aan ongeluk: nabestaanden verslagen
De rechtbank in Den Bosch deed vrijdag uitspraak in de zaak rond het Stint-ongeluk in Oss. Daarbij kwamen op 20 september 2018 vier kinderen om het leven. Twee directeuren en hun bedrijven worden verantwoordelijk gehouden voor het ongeluk, omdat de Stint niet zou deugen. Ze zijn vrijgesproken van het feit dat ze een schadelijk product op de markt hebben gebracht en dat daardoor het ongeluk is gebeurd. Hier kan je teruglezen hoe de uitspraak tot stand kwam.
Hier kan je meer over de uitspraak lezen.
Essentie van de uitspraak
De essentie is dat de directeuren niet expres een levensgevaarlijk product op de markt hebben gebracht en dat ze dat verwegen hadden op het moment dat de Stint verkocht werd. En dus kun je ze ook niet verwijten dat daardoor het ongeluk is gebeurd, is de lezing van de rechter. Daarom zijn vrijgesproken.
Daarnaast is uit deze rechtszaak geen oorzaak van het ongeluk gekomen. Het blijft onduidelijk of het dus aan de Stint lag of dat er iets anders fout is gegaan.
Wel wordt de twee directeuren verweten dat ze in bepaalde documenten beweringen hebben gedaan die niet klopte. Zoals in een brief aan de minister. Ze zijn dus schuldig aan valsheid in geschrifte. Maar de rechter vindt het niet nodig om hiervoor een straf te geven.
Verslagenheid bij de nabestaanden
De nabestaanden begrijpen niks van de uitspraak, zegt een woordvoerder van Namens de Familie. "De families zijn verslagen, teleurgesteld, boos en verdrietig. Dit hadden ze niet zien aankomen. Voor hen is het niet te begrijpen dat ze op een onderdeel wel schuldig worden bevonden en je dan geen straf krijgt."
Reactie advocaten
Het advocatenechtpaar Knoops zegt in een eerste reactie dat je niet kan zeggen dat de twee directeuren blij zijn. Hij zegt dat ze gelaten zijn. Volgens Geert-Jan Knoops is de uitspraak juridisch goed onderbouwd. En dat we er mee moeten leven dat de oorzaak van het ongeluk nooit vastgesteld gaat worden. "Het is heel verdrietig", zegt Carry Knoops. "We hopen nu voor de nabestaanden dat het OM niet in hoger beroep gaat, zodat zij kunnen beginnen met de verwerking."
Emoties
De uitspraak hakt er diep in bij de nabestaanden. Er zijn veel tranen en ze vallen elkaar in de armen.
Straf
De directeuren zijn schuldig aan valsheid in geschrifte. Daardoor konden mensen ervan uitgaan dat de Stint voldeed aan bepaalde richtlijnen, wat niet klopte.
Een gevangenisstraf is niet aan de orde omdat feit een niet bewezen kan worden. Dus ze worden vrijgesproken van het op de markt brengen van een ondeugdelijk product. En dat door het ondeugdelijke product het ongeluk is gebeurd.
Ondanks dat ze schuldig zijn aan de valsheid in geschrifte wil de rechtbank geen straf opleggen.
Verband ongeluk
"Deze uitspraak zal voor de nabestaanden onbevredigd en pijnlijk zijn. Er is immers een vreselijk ongeluk gebeurd", zegt de rechter. De Stint voldeed aan de regels zoals die in 2011 is toegelaten.
Er is veel verantwoordelijkheid gelegd bij de verdachten. "Dat is logisch, want het was bedoeld voor het vervoer van kinderen". De rechtbank vindt wel dat achteraf gezien de Stint veel veiliger had moeten zijn en dat de producenten daaraan hadden moeten werken. Hij wijst naar de BSO-bus die veel veiliger is.
Maar in deze zaak gaat het niet om de vraag of er betere keuzes gemaakt hadden moeten worden, maar of ze opzettelijk een gevaarlijk product op de markt hebben gebracht.
Voorzieningen die ontbraken
Het gegeven dat sommige dingen de Stint veiliger hadden kunnen maken, betekent niet dat de Stint met het ontbreken daarvan onveilig was. Denk bijvoorbeeld aan de noodknop.
Twee schadelijkheden zijn wel bewezen. Het breken van de 0-draad en het breken van de gasveer. Maar het is de directeuren niet te verwijten dat Stints met deze schadelijkheden zijn verkocht.
Was de Stint schadelijk
De rechter gaat nu beoordelen of de Stint schadelijk was of de directeuren het wisten en het hebben verzwegen.
Volgens het OM zijn er dertien punten waaruit blijkt dat de Stint niet goed was. De rechtbank zegt dat er geen schadelijkheid van de Stint kan worden vastgesteld. Er is geen bewijs dat er gevolgen voor leven of gezondheid zijn.
Er is geen oorzaak voor het ongeluk gevonden. De gevolgen van het ongeluk kunnen niet in verband worden gebracht met volgens het OM gevonden schadelijkheden.
Ook de meldingen van de gebruikers maken dit niet duidelijk.
De onderzoeken naar de Stint
Na het ongeluk kwamen er meldingen van incidenten met de Stint. Meldingen van gebruikers kunnen bijdragen aan het vaststellen dat de Stint niet deugt. Meldingen die alleen gevoelens beschrijven, zijn niet voldoende. Het moet duidelijk en concreet zijn.
Regels en richtlijnen

De Stint is in 2011 goedgekeurd als bijzondere bromfiets. Maar daarna zijn er dingen aan de Stint veranderd. De Sint waarmee het ongeluk gebeurde, was een andere Stint dan die goedgekeurd was.
Nieuwe varianten zijn nooit voorgelegd aan de minister. Maar de rechter geeft aan dat de eerste Stint goedgekeurd was. En dat de veranderingen er niet per se voor zorgen dat die nu schadelijk is.
Was de machinerichtlijn van toepassing. Tot 2016 was dat niet het geval, zegt de rechtbank. Vanaf 2016 wel. Rechtbank: het is nooit de bedoeling geweest dat bijzondere voertuigen onder de machinerichtlijn zouden vallen. De machinerichtlijn was niet van toepassing.
De schadelijkheid van de Stint
Vragen die betantwoord moeten worden zijn is of de Stint een waar was en of hij schadelijk was. En wisten de directeuren dat toen ze de Stint verkochten.
Is de Stint een 'waar' zoals in artikel 174 strafrecht. Volgens de rechter is de Sint een waar. De waren moeten schadelijk zijn maar de gevolgen hoeven er niet meteen te zijn. Het gaat erom of de directeuren bij verkoop de schadelijkheid (of de Stint wel of niet goed was) hebben verteld aan de klanten.
Omvangrijk dossier
De rechter benoemt de feiten waarvoor de directeuren terecht staan. Het gaat eerst over de valsheid in geschrifte. De rechtbank acht bewezen dat er valse brief is opgesteld aan de minister. Dat er een CE-markering is doorlopen was niet de waarheid.
In de gebruikershandeling waar de CE-markering in stond is geen document dat belangrijk is. Dus daarvan worden ze vrijgesproken.
Rechter begint
Als eerste biedt Carry Knoops haar excuses aan dat ze te laat zijn. Het zijn vier vonnissen die meer dan honderd pagina's zijn. Nu wordt er een soort van samenvatting verteld. "Het is een beladen zaak", zegt de rechter. "De gevolgen van het ongeluk in Oss zijn ontzettend droevig en hebben enorme sporen achtergelaten."
"De rechtbank is er zich van bewust dat deze zaak gespaard gaat met verdriet", zegt de rechter. Hij gaat in op de slachtofferverklaringen. "Die hebben diepe indruk gemaakt op de rechtbank."
Uitspraak kan beginnen
De advocaten en de directeuren komen nu binnen. Het echtpaar Knoops is er ondersteund door twee collega's. Ook de rechters zijn nu binnen.
Nog wachten
Het is nog wachten op de directeuren Edwin Renzen en Peter Noordlander en hun advocaten. Ook de rechters moeten nog binnen komen om de zitting te laten beginnen.
Het gaat beginnen
Alle toehoorders worden nu in de zaal gelaten. Dus de uitspraak gaat zo beginnen. Er zijn zoveel mensen dat het niet in de zaal beneden past. Sommige mensen staan in de zaal. Ook de tribune boven loopt vol.
Uitspraak is half uur later
De uitspraak wordt met een halfuurtje uitgesteld. De advocaten van de directeuren, het echtpaar Knoops, kwamen in een file terecht. Via een omweg komen ze nu naar de rechtbank.
Druk
De uitspraak begint om een uur 's middags. Het is druk in de rechtbank. De nabestaanden zijn er. Maar ook de directeuren en mensen die hen ondersteunen. Daarnaast zijn er veel journalisten.
Maar ook onderzoekers van de politie. Zij worden zo de zaal ingelaten. In de zaal zitten al veel journalisten klaar. Het doen van de uitspraak zal naar verwachting zo'n 20 tot 25 minuten duren.
Hoe zat het ook alweer?
De inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de directeuren van de Stint was in december. De rechtbank had zes dagen nodig om alles te bespreken. Hier kan je teruglezen hoe dat is gegaan.
Normaal gesproken doet de rechtbank twee weken later uitspraak, maar omdat dit zo'n complexe zaak is, hadden de rechters meer tijd nodig. Daarom is de uitspraak vandaag.