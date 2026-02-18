Boeren in Drimmelen de dupe van energieontwikkelingen PowerPort Moerdijk

Agrariërs uit de gemeente Drimmelen maken zich zorgen over de energieontwikkelingen die op het gebied afkomen. Hun boerenakkers en kassen liggen namelijk tussen de industrie van Moerdijk en Geertruidenberg in. “Dit heeft blijvende impact op onze sector”, vreest ZLTO Amerstreek-voorzitter Ruud Taks.

Knooppunt van energie Drimmelen ligt namelijk in een knooppunt van energie, van in totaal zevenhonderd hectare. In de PowerPort-regio Moerdijk komen veel voorzieningen om energie die op windparken op zee opgewekt wordt, om te zetten naar stroom voor huishoudens. In Drimmelen komen veel kabels, leidingen en tracés door landbouwgebied, als schakel tussen Moerdijk en het Amergebied in Geertruidenberg.

Een enorme energiefabriek , zoals in Geertruidenberg, krijgt Drimmelen niet. Ook hoeft de gemeente niet te verdwijnen voor de komst van nieuwe energievoorzieningen, zoals het dorp Moerdijk mogelijk te wachten staat. Toch zal ook de gemeente Drimmelen, dat middenin de PowerPort-regio Moerdijk ligt, de impact van de energieontwikkelingen gaan merken.

“De gevolgen van dit energieproject voor landbouw en samenleving zijn ingrijpend”, zegt Ruud Taks, voorzitter van Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) Amerstreek, tijdens een informatiebijeenkomst. “Maar het is vooral de agrarische sector die ruimte moet inleveren. Dit heeft blijvende impact op onze sector.”

'Moet voor ons ook iets inzitten'

Wethouder Patrick Akkermans van Ruimtelijke Ontwikkeling is daarom aangesloten bij een zogenoemde ontwerptafel met het Rijk, de provincie, waterschap Brabantse Delta en de gemeenten Moerdijk en Geertruidenberg.

“Leuk wat er op ons afkomt, maar wij moeten een stuk grond beschikbaar stellen. Dan moet er voor ons ook iets inzitten", vindt hij. Hij wil dat er geïnvesteerd wordt in de leefbaarheid en brede welvaart in Drimmelen.

50 miljoen euro

Samen met de ZLTO en het Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) is er een visie met randvoorwaarden ontwikkeld, zoals compensatie voor boeren die grond moeten inleveren voor de aanleg van kabels.

De provincie maakte onlangs bekend dat er 50 miljoen euro wordt uitgetrokken, om de leefbaarheid in de gemeenten Moerdijk, Oosterhout, Geertruidenberg en Drimmelen te verbeteren. Het geld wordt geïnvesteerd in biodiversiteit, natuurherstel, de fysieke leefomgeving, regionale economie en energietransitie.



Het bedrag investeert de gemeente Drimmelen in het dorpshart en het dorpshuis in Lage Zwaluwe, de dorpsvisie Wagenberg en de gebiedsontwikkeling Dongemondcollege. Belangenbehartiger Taks hoopt dat de compensatie er ook aan bijdraagt dat de impact op agrariërs in Drimmelen beperkt blijft. “Er moet perspectief blijven voor de boeren en de tuinders.”