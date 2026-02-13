Duke (21) zwaargewond na mishandeling tijdens carnavalsfeest, duo gezocht

De politie heeft foto's openbaar gemaakt van twee mannen die worden gezocht vanwege het mishandelen van de 21-jarige Duke Barning uit Oisterwijk. Dit gebeurde vorig jaar op de Elfde van de Elfde na een woordenwisseling met een groepje in een café in Den Bosch.

Voor met deze mishandeling, die plaatsvond Achter Het Stadhuis in Den Bosch werden eerder al vier verdachten aangehouden, maar twee betrokkenen worden nog altijd gezocht. De politie riep hen op zichzelf te melden, maar dat deden ze niet. De eerder aangehouden verdachten zijn gehoord en daarna vrijgelaten Ze blijven echter wel verdacht. "Het is later aan de officier van justitie om te bepalen of zij vervolgd worden", laat de politie weten.

Uit de verhoren van deze eerder aangehouden verdachten kwam geen duidelijkheid over de identiteit van de twee jongemannen die de politie nu nog zoekt. Daarom heeft de officier van justitie besloten toestemming te geven om hun foto’s vrij te geven. Duke deed eerder zijn verhaal over de mishandeling:

Signalement

De mannen naar wie de politie op zoek is, hebben een lichte huidskleur en hadden op 11 november vorig jaar kort, donker haar. Ze droegen allebei hetzelfde geelrood gestreepte shirt en een donkere broek. "Eén de twee is mogelijk brildragend", laat de politie weten. "Maar dit kan ook een bril zijn die hij voor de gelegenheid, de viering van de Elfde van de Elfde, heeft opgezet." Het slachtoffer uit Oisterwijk raakte bij de zware mishandeling zwaargewond aan zijn lichaam en hoofd. Hij is hiervoor behandeld in het ziekenhuis, maar houdt er waarschijnlijk blijvend letsel aan over.

Een van de betrokkenen van de mishandeling van Duke (21) in Den Bosch (foto: politie).





